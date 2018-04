Sagan conforte sa place de leader du WorldTour, six Belges dans le Top 20

Le champion du monde Peter Sagan (BORA - hansgrohe) a renforcé sa position de leader au classement du WorldTour cycliste dimanche après sa victoire dans Paris-Roubaix. Niki Terpstra (Quick-Step Floors), vainqueur du Tour des Flandres, a terminé troisième dans l'"Enfer du Nord" et a dépassé l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Le Néerlandais occupe la deuxième place.

Les Belges Benoot, Greg Van Avermaet et Jasper Stuyven suivent dans cet ordre au pied du podium actuel. Avec Philippe Gilbert (8e), Sep Vanmarcke (11e) et Oliver Naesen (20e), trois autres Belges figurent dans le Top 20. La Belgique est le pays mieux représenté avec six coureurs à ce niveau.

Le Slovène Primoz Roglic est remonté à la 18e place après sa victoire samedi dans le Tour du Pays Basque.

Quick-Step Floors est toujours intouchable dans le classement par équipes. Avec 5.366 points, l'équipe de Patrick Lefevere compte près de 2.000 points d'avance sur son premier poursuivant BORA-hansgrohe (3.426). Lotto Soudal (2.159) a reculé de la 8e à la 9e place.

- Classement individuel:

1. (1) Peter Sagan (Svq) 1626 pts

2. (4) Niki Terpstra (P-B) 1297

3. (2) Alejandro Valverde (Esp) 1079

4. (3) Tiesj Benoot (Bel) 986

5. (12) Greg Van Avermaet (Bel) 953,57

6. (11) Jasper Stuyven (Bel) 935

7. (5) Daryl Impey (AfS) 861,57

8. (7) Philippe Gilbert (Bel) 855

9. (6) Arnaud Démare (Fra) 827

10. (8) Elia Viviani (Ita) 817

11. (16) Sep Vanmarcke (Bel) 800

...

20. (25) Oliver Naesen (Bel) 557

29. (31) Yves Lampaert (Bel) 409

32. (30) Dries Devenyns (Bel) 400

37. (45) Jens Debusschere (Bel) 342

42. (39) Jurgen Roelandts (Bel) 315

48. (46) Dylan Teuns (Bel) 256

51. (50) Tim Wellens (Bel) 250

64. (66) Edward Theuns (Bel) 167

101. (98) Julien Vermote (Bel) 87

109.(100) Pieter Serry (Bel) 76

118.(111) Bjorg Lambrecht (Bel) 65

123.(117) Thomas De Gendt (Bel) 60

125.(132) Stijn Vandenbergh (Bel) 58

133.(241) Jelle Wallays (Bel) 50

147.(159) Maarten Wynants (Bel) 42

169.(163) Floris De Tier (Bel) 30

182.(280) Nikolas Maes (Bel) 25

184.(177) Jasper De Buyst (Bel) 24

.(177) Louis Vervaeke (Bel) 24