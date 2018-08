Roux décroche la première étape du Tour du Limousin

Le Français Anthony Roux (Groupama-FDJ) a levé en premier les bras sur la ligne d'arrivée de la première étape de la 51e édition du Tour du Limousin (2.1), mercredi à Bonnat. Au terme des 172,7 kilomètres au départ de Saint-Just le Martel, le champion de France a devancé au sprint l'Italien Francesco Gavazzi (Androni Giocatelli-Sidermec), 2e et le Néerlandais Jeroen Meijers (Roompot).

Trois coureurs ont composé l'échappée du jour. Les Français Anthony Perez (Cofidis) et Perrig Quemeneur (Direct Energie) ainsi que l'Espagnol Angel Madrazo Ruiz (Delko Marseille la Provençale) n'ont jamais compté plus de 4 minutes d'avance. Leur aventure a pris fin à un peu moins de dix kilomètres du but, laissant place à un sprint massif.

Anthony Roux endosse le premier maillot de leader au classement général.

Seuls deux Belges sont au départ de cette course, Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) et Tom Dernies (Roubaix Lille Métropole).

Jeudi, la deuxième étape, disputée principalement en Dordogne, débutera à la base départementale de Rouffiac pour se ponctuer sur le coteau de Grèzes après 176,7 km et deux ascensions dans les derniers kilomètres, dont un mur à l'arrivée.

En 2017, le Français Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) avait remporté le classement final.