Route d'Occitanie : Antonio Pedrero prend le pouvoir après son succès dans la 3e étape

L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) est le nouveau leader de la Route d'Occitanie, la course à étapes française de catégorie 2.1. Samedi, il a remporté en solo la troisième étape, l'étape-reine à travers les Pyrénées entre Pierrefitte-Nestalas et Le Mourtis (181 km)/

La montée mythique du Col du Tourmalet, longue de près de vingt kilomètres, attendait les coureurs en début d'étape. Au sommet, dix coureurs étaient encore en tête. Cependant, ils ont tous été rattrapés dans la montée finale vers Le Mourtis, qui faisait presque douze kilomètres de plus.

Le leader l'Italien Andrea Vendrame a dû abandonner avant la mi-course, il était donc clair qu'un grimpeur allait prendre la tête du classement général. L'équipe Movistar avait visiblement les yeux rivés sur elle : elle a lancé Antonio Pedrero en tête six kilomètres du sommet. Pedrero n'a pas faibli et a franchi la banderole d'arrivée avec 40 secondes d'avance sur son compatriote Jesus Herrada (Cofidis) et 43 sur Oscar Rodriguez (Astana).

Au classement, Pedrero devance Herrada de 44 secondes et Rodriguez de 49.

Dimanche, la Route d'Occitanie se terminera au sommet d'une montée de près de cinq kilomètres après une étape de 151 kilomètres entre Lavelanet et Duilhac-Sous-Peyrepertuse.