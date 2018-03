Avril 2010, la campagne des classiques bat son plein, mais le cyclisme est secoué par une nouvelle polémique. Un moteur ou une assistance mécanique existerait au sein du peloton.

Un mois plus tard, au tour d’Italie, Davide Cassani ancien coureur et consultant pour la RAI ne laisse plus de place au doute. Dans une courte vidéo, il se met en scène à côté d’un vélo dont la roue arrière tourne seule. Le "vélo à moteur" n’est pas un leurre.

A l’initiative de cette révélation, Istvan Varjas, un ingénieur hongrois qui se revendique comme le père du moteur miniaturisé. Mais le Hongrois n’a pas révélé tous ses secrets. Son invention est beaucoup plus veille qu’on ne le pense. En réalité, il met au point son premier prototype en septembre 1998… et le vend en exclusivité à un acheteur anonyme contre 2 millions de dollars.

Dans son livre, "Rouler plus vite que la mort", Philippe Brunel, journaliste au journal L'Equipe, part à la rencontre de cet ingénieur de Budapest qui mû par un désir de revanche vis-à-vis de ce vélo qui l’a trahi, développe le seul remède à ses yeux plus fort que le dopage : un moteur.

" Longtemps il ambitionne de devenir le meilleur coureur professionnel que la Hongrie n’a jamais eu. Il est repéré chez les jeunes par un entraîneur italien qui le fait venir en Italie." raconte Philippe Brunel : "Il se retrouve en chambre avec Leonardo Piepoli - qui sera exclu du Tour bien des années plus tard - et là il se rend compte que le dopage est un élément essentiel du cyclisme dans ces années-là. C’est quelque chose qui le révulse. Il abandonne l’idée de devenir professionnel, rentre en Hongrie et se dit qu’est-ce qui peut être plus fort que le dopage ? C’est un moteur dans le vélo. "