Roompot restera deux années de plus dans le cyclisme

Roompot Vakanties restera deux années de plus le sponsor de l'équipe cycliste professionnelle continentale néerlandaise, a annoncé cette dernière sur son site. L'accord a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2021, avec une option pour deux années de plus.

Roompot Vakanties est le sponsor principal de la formation, qui ne compte que des coureurs néerlandais, depuis quatre ans.

L'équipe, également sponsorisée par la loterie nationale néerlandaise (Nederlandse Loterij), est dirigée par Michael Boogerd, Jean-Paul van Poppel et Erik Breukink. "Nous pouvons à présent mettre en place la prochaine étape de nos plans de croissance et ambitions", a commenté le manager Michael Zijlaard, l'un des initiateurs du projet.

Roompot s'est offert quelques succès ces dernières années via notamment Pieter Weening (classement final du Tour de Norvège et une étape du Tour de Suisse), Maurits Lammertink (classement final Tour du Luxembourg) et Taco van der Hoorn (Schaal Sels).