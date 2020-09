Ronde de l'Isard : Sylvain Moniquet conserve le maillot de leader à Ax-3-Domaines

Sylvain Moniquet (Groupama-FDJ Continental) est toujours le leader de la Ronde de l’Isard au terme de la 3e étape disputée entre Saverdun et Ax-3-Domaines. Le Français Valentin Paret-Peintre (Chambéry Cyclisme formation) s’est imposé au sommet du Plateau de Bonascre. Moniquet a pris la 5e place. Les Belges brillent sur cette course par étapes puisque les dauphins actuels de Sylvain Moniquet sont Xandres Vervloesem et Henri Vandenabeele . Les deux coureurs de Lotto-Soudal U23 suivent à 46 secondes et 1 minute et 6 secondes.

Leader depuis ce vendredi, notre jeune compatriote (22 ans) a roulé en patron. Il a fait bosser son équipe derrière l’échappée avant d’assumer son statut. En difficulté dans les premiers kilomètres de l’ascension finale et un temps distancé, Moniquet s’est battu et est revenu sur le groupe de tête.



Valentin Paret-Peintre, assez loin au Général, s’est montré très offensif. Il a attaqué à plusieurs reprises avant de s’en aller seul vers la victoire.



Le maillot jaune, qui sera pro chez Lotto la saison prochaine, s’est concentré sur les Lotto Henri Vandenabeele et Xandres Vervloesem, ses plus proches poursuivants au classement. Le trio belge a terminé groupé à 1'15'' de Paret-Peintre.



La 4e et dernière étape reliera entre Betchat et Saint Girons.