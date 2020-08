Rome-Liège à vélo, le cyclotouriste Vincent Faniel y est arrivé !

C’est le défi qu’il s’était lancé pour fêter ses 50 ans ! Le Criterium du Confiné Libéré, il l’a surnommé. 1935 kilomètres à vélo de Rome à Neupré (Liège). Sans expérience, ou si peu. Le cyclotourisme, un sport qu’il pratique en pur amateur depuis peu parce qu’il est plus doux que le football pour son grand corps blessé. "En fait, le moment le plus compliqué est survenu après seulement 6 kilomètres dans la première étape, explique Vincent Faniel. J’ai fait un malaise et je me suis dit que c’était bien parti ! En réalité, j’ai commis l’erreur de ne pas m’échauffer. Après 300 mètres, j’ai commencé mon périple par une ascension de 5 kilomètres avec des passages à 20% que j’ai voulu passer en force. Mon cœur est monté à plus de 180 pulsations et il m’a fallu une heure pour récupérer !"

"Mes muscles de footballeur se sont transformés !" La première semaine a été compliquée avec 35 à 39 degrés de chaleur! - © Tous droits réservés 25 jours à pédaler, ça transforme le corps d’un cyclotouriste ! "Au début, la première semaine, raconte Vincent Faniel, j’étais surpris parce que je m’attendais à perdre du poids et j’en ai pris. Je crois que mon gras s’est transformé en muscle ! Ensuite, j’ai perdu un peu de poids mais c’est observer de régime très strict le soir à l’étape. Mes amis ont constaté que ma silhouette s’était surtout affinée. Mes muscles de footballeur assez ronds se sont transformés en muscles de cycliste plus allongés !" Vincent Faniel avoue avoir rapidement laissé de côté les poudres ajoutées dans ses bidons d’eau pour éviter les crampes d’estomac et problèmes digestifs. Il s’est contenté d’un apport en sels minéraux, des barres énergétiques, des galettes et des fruits secs. "Je buvais 5 à 6 litres d’eau par jour pour éviter les crampes."

Pas fatigué ! Maillot rose en hommage au Giro d'Italia, Vincent a également eu la chance de partager quelques étapes avec son fils! - © Tous droits réservés On pourrait croire que 25 étapes avec seulement 3 jours de repos, ça vous met un cyclo au repos pour une semaine ! "Pas du tout, rétorque Vincent Faniel. Je suis rentré samedi et je ressens déjà le besoin de rouler ce lundi soir. En fait, je me suis rendu compte en roulant avec les quelques amis qui sont venus m’accompagner sur des étapes différentes, que plus on avançait, plus ils étaient fatigués après 80 kilomètres en selle, et que moi je n’avais ni mal aux jambes ni aux fesses, et que ma fréquence cardiaque était descendue de 10 pour un effort similaire !"

Le moment le plus extasiant Rome-Liège à vélo, le cyclotouriste Vincent Faniel y est arrivé! - © Tous droits réservés Notre architecte cyclotouriste aura donc roulé 25 étapes entre 52 et 98 kilomètres à des moyennes oscillant entre 27 kilomètres/heure et moins de 20 "en traversant les Apenins avec des pourcentages de 14 et 17%. "Je me suis fait plaisir en intégrant un lieu mythique comme La Planche des Belles Filles. Le passage entre l’Italie et la Suisse par le col du Grand Saint-Bernard était un moment fort aussi surtout que je venais d’apprendre la perte d’un être cher, peut-être mon plus grand supporteur ! Mais le moment le plus fort fut sans conteste l’arrivée dans mon village de Rotheux où une centaine de personnes m’attendait avec toute la distanciation qui s’impose. Je suis arrivé sous leurs applaudissements. C’était fort ! A refaire ? Je refais, sans la moindre hésitation !"