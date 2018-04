Roglic remporte la 4ème étape et prend le maillot au Pays basque

Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) est le nouveau leader du Tour du Pays basque (WorldTour) grâce à sa victoire dans la quatrième étape, un contre-la-montre individuel de 19,4 km à Lodosa, jeudi. Roglic (LottoNL-Jumbo) a dépossédé le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) du maillot de leader.

Vainqueur des deux premières étapes, Alaphilippe possédait au départ 8 secondes d'avance sur Roglic. Au premier pointage, Roglic avait déjà repris 22 secondes au coureur de Quick-Step Floors. Huitième du chrono, Alaphilippe a finalement concédé 42 secondes sur Roglic.

En 22:26, Roglic s'est imposé avec 9 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Patrick Bevin (BMC) et 11 sur le Biélorusse Vasil Kiryienka (Sky). L'Espagnol Jonathan Castroviejo (Sky) est quatrième à 14 secondes et Michal Kwiatkowski (Sky) cinquième à 20 secondes. Dylan Teuns (BMC) est onzième à 44 secondes et Thomas De Gendt (Lotto Soudal) quatorzième à 51 secondes.

C'est la deuxième victoire de la saison de Roglic, après une étape de Tirreno-Adriatico, et la seizième de sa carrière.

Au général, Roglic possède 34 secondes d'avance sur Alaphilippe et 1:33 sur le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Vendredi, la cinquième étape reliera Vitoria à Eibar (164,7 km). Le Tour du Pays basque s'achève samedi. Alejandro Valverde est le tenant du titre.