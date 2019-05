Roglic gagne le CLM du Tour de Romandie devant Campenaerts, Evenepoel 15ème

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est, pour la deuxième année consécutive, le vainqueur final du Tour de Romandie (WorldTour). Le Slovène a dominé la 5e et dernière étape, un contre-la-montre individuel de 16,85 km autour de Genève, dimanche. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a pris la deuxième place de ce chrono à 13 secondes de Roglic. Remco Evenepoel a pris la 15ème place de l'étape du jour, juste devant Thomas De Gendt.

Au départ de ce chrono final, Roglic comptait 12 secondes d'avance sur le Portugais Rui Costa (UAE-Team Emirates), 16 sur le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) et 26 sur le Britannique Geraint Thomas (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France.

Trente-troisième coureur à s'élancer, Campenaerts a conservé le meilleur chrono (20:11) jusqu'au passage de Roglic. Le Slovène avait déjà 15 secondes d'avance sur Campenaerts au pointage intermédiaire. Roglic gérait son avantage dans la deuxième partie du parcours pour s'imposer en 19:58. Campenaerts était deuxième à 13 secondes, devant l'Italien Filippo Ganna (Ineos), troisième à 15 secondes. Rui Costa prenait la septième place (+0:37) et Thomas la dixième (+0:46).

Au général, Roglic s'impose avec 49 secondes d'avance sur Rui Costa et 1:12 sur Thomas.

Roglic, 29 ans, décroche en un coup les 28e et 29e succès de sa carrière. Cette saison, il s'était adjugé une étape et le classement final du Tour des Emirats arabes unis ainsi que le classement final de Tirreno-Adriatico. Roglic a dominé le Tour de Romandie, en s'offrant la 1re étape mercredi et la 4e, l'étape reine, samedi. L'an passé, il avait remporté le classement final sans gagner la moindre étape. Le Slovène sera l'un des favoris du Tour d'Italie, dont le départ sera donné le 11 mai de Bologne.