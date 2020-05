Roger Decock, vainqueur du Tour des Flandres 1952, est décédé

L'ancien cycliste Roger Decock est décédé à Aarsele (Flandre occidentale) dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé sa famille. Il était le plus vieux vainqueur du Tour des Flandres, qu'il avait remporté en 1952, encore en vie. Il avait 93 ans. Dans sa carrière, Roger Decock a également remporté la course par étapes Paris-Nice et le championnat des Flandres à Koolskamp. Cycliste professionnel de 1949 à 1961, il a participé à deux éditions du Tour de France (1951 et 1952). En 1951, il avait d'ailleurs porté secours au maillot jaune Wim Van Est à la suite d'une chute.

"Roger Decock, qui était le plus vieux vainqueur du Tour des Flandres encore vivant, est décédé à l'âge de 93 ans. Nos pensées vont à sa famille et ses amis", a réagi l'organisation du Tour des Flandres.

"Des anecdotes à foison, des yeux qui brillent en racontant son Paris-Nice ou son Tour des Flandres, il n'avait qu'une seule passion, la course... Roger Decock #rip #cockske #rustzach", a écrit Sven Vanthourenhout, l'entraîneur fédéral de cyclo-cross.

"RIP Roger Decock... En janvier, j'ai encore eu la chance d'avoir une petite conversation avec lui durant les Velofollies", a ajouté Oliver Naesen, septième du Tour des Flandres en 2019.

"La Flandre a perdu un Flandrien. RIP Roger Decock", a posté l'organisation de l'E3 BinckBank Classic sur Twitter.

"RIP Roger Decock, je garde d'excellents souvenirs de nos rencontres, mes condoléances à ses proches", a ajouté le politicien Geert Bourgeois.

Sur Facebook, Véronique Coene, sa petite-fille qui avait écrit un livre sur lui, lui a rendu hommage. "Pepe Roger "Cockske" Decock est décédé aujourd'hui, jour de la Pentecôte, à son domicile à Aarsele. Tu as couru ta dernière course. Tu as porté ton dernier dossard. Tu as grimpé ton plus haut col. Ton histoire la plus héroïque est racontée pour la dernière fois. Nous nous trouvons sur la ligne d'arrivée. Ton dernier triomphe. Tu seras toujours mon champion. Nous nous reverrons, je ne sais pas encore quand ni où."