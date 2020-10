Roger De Vlaeminck mise sur Wout Van Aert pour le Tour des Flandres

Le Tour des Flandres se profile à l’horizon. Wout van Aert et Mathieu van der Poel feront encore partie des grands favoris.



Après d’innombrables duels en cyclocross, les deux rivaux se retrouvent sur la route et cela fait parfois des étincelles. Cela a encore été le cas dimanche dernier à Gand-Wevelgem. Plus encore une fois la ligne franchie.



Wout van Aert (Jumbo-Visma) a quitté Wevelgem amer, accusant le champion des Pays-Bas de plus essayer de le faire perdre que de gagner lui-même. Van der Poel n’a pas continué l’escalade mais à une semaine du Ronde, la tension est montée d’un cran.



Roger De Vlaeminck, vainqueur des Flandres en 1977 et brillant cyclocrossman, a une autre analyse du final de dimanche dernier. "Van Aert était 30% meilleur que Van der Poel. Tout au long de la course. Surtout dans les côtes, tu remarquais la différence", explique Monsieur Paris-Roubaix (4 victoires) dans Het Nieuwsblad.



Encore plus fort qu’avant sa chute au Tour



"Mathieu a dû tout mettre en œuvre pour éviter d’être lâché par Wout. Et il a réussi grâce à sa formidable détermination. Mais j’ai vu un Van Aert bien meilleur qu’avant sa lourde chute au Tour. Encore plus rapide au sprint et brillant en montée. Alors que Van der Poel est un peu moins bien qu’en 2019", détaille le Gitan, champion du Monde 1975.



Le constat de De Vlaeminck est clair. Van Aert est le plus costaud et doit pouvoir s’imposer à Audenarde. A condition de maîtriser ses nerfs et de doser ses efforts. "Il doit faire profil bas, passer ses relais comme ses concurrents et ne pas démarrer constamment. Il doit attendre le dernier passage dans le Paterberg, à 15 kilomètres de la ligne, pour lâcher les chevaux", conseille De Vlaeminck.