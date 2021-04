Rodrigo Beenkens sur la Flèche Wallonne : "C’est la seule classique qui a une arrivée qui convient à des purs grimpeurs" (PODCAST)

La Flèche Wallonne se tiendra ce mercredi entre Charleroi et Huy (194 km). Avec son célèbre Mur de Huy, à gravir trois fois, c’est la première des deux classiques ardennaises au programme de cette semaine. L’occasion pour l’équipe du podcast "On connaît nos classiques" de revenir sur cette course mythique.

Pour Rodrigo Beenkens, la Flèche Wallonne est unique : "C’est la seule classique qui a une arrivée qui convient à des purs grimpeurs, tout simplement. On arrive au sommet depuis 1985, c’est une course à nulle autre pareille. Arriver avec des pourcentages comme cela, aucune autre grande classique ne présente ce profil," a pointé le commentateur.

Samuël Grulois, le journaliste et commentateur radio, est revenu sur la relation entre les commentaires des journalistes sur la Flèche Wallonne : "C’est vraiment particulier de commenter cette course et ce final dans le Mur de Huy. Cette ascension, c’est vraiment quelque chose de très spécial. Les coureurs sont en dettes d’oxygène quand ils sont au sommet, mais je pense que tous les commentateurs du monde sont aussi en dettes d’oxygène, une fois qu’on a donné le nom du vainqueur," a-t-il raconté.

Le consultant français Cyril Saugrain évoque, quant à lui, cette montée du Mur de Huy : "Je l’ai nommé la montée infernale. D’une, ce Mur, phénoménal, qui se dresse devant les coureurs et lors de la dernière ascension, c’est une montée infernale parce que cela se monte sur un rythme toujours très élevé et les 300, 400, derniers mètres sont juste hyper intensifs. On va chercher tout ce que l’on a au plus profond de soi pour essayer de franchir cette ligne en premier. C’est vraiment un sprint dans une montée, donc c’est une montée infernale."

Une course qui sera à suivre sur les antennes de la RTBF mercredi, en télévision et en radio.