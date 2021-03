Rodrigo Beenkens préface le plus long direct de l’histoire : "van der Poel est probablement le plus fort sur une montée sèche"

Ce samedi, les amateurs de cyclisme auront les yeux rivés sur leur écran pour suivre la plus longue classique de l’année : Milan-Sanremo. Pour la première fois, la RTBF diffusera en intégralité la Primavera sur ses antennes. Rodrigo Beenkens préface avec nous la course et les longues heures d’antenne qui l’attendent.

Cette année, la classique italienne est longue de 306,6 kilomètres (départ fictif compris), ce qui fait d’elle la plus longue course d’un jour du calendrier. Pour la première fois, Milan-Sanremo sera à suivre en intégralité sur les antennes de la RTBF, devenant le plus long direct d’une course cycliste de l’histoire de la télévision. Une expérience qu’attend Rodrigo Beenkens avec impatience : "Depuis quelques années, on fait le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en intégralité mais ces courses ont près de 40 km de moins. Ici, on parle de presque une heure de course en plus."

L’une des particularités de la course italienne est sa prévisibilité : "Depuis la création de Milan-Sanremo en 1907, l’échappée n’a été au bout qu’à deux reprises. Le scénario attendu m’oblige forcément à préparer plus de choses que pour d’autres courses comme Paris-Roubaix. Le cyclisme a ceci de magique que c’est un sport par lequel on peut aborder beaucoup d’autres thèmes, toujours plus ou moins liés au sport. On va passer par des paysages formidables, il y a tellement d’anecdotes à raconter depuis 1907, des belles, des dramatiques. Il y a beaucoup de choses dans l’actualité et d’enjeux dont on peut parler, que ce soit au niveau sportif, au niveau des équipes…"

Habitué aux courses intégrales avec le Tour de France, notre journaliste entend profiter de cette expérience : "Je pense qu’on a réussi, ces deux dernières années sur le Tour, à trouver un système sur les étapes intégrales, même si elles étaient plus courtes. On va mettre en place des discussions, des débats, même si le commentaire live aura toujours la priorité. Il m’arrive régulièrement de préparer plein de choses et que la course soit tellement spectaculaire que je n’ai pas l’occasion d’en parler."