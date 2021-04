C’est l’une des informations cyclistes de la semaine : Remco Evenepoel a prolongé son contrat de cinq ans dans l’équipe Deceuninck-Quick Step. Notre équipe du podcast "On connaît nos Classiques" est revenue sur cette prolongation du jeune coureur belge dans son septième épisode.

Pour Rodrigo Beenkens, cette signature dégage plusieurs aspects importants : "Il y a trois choses à retirer. Un, ça veut d’abord dire que Patrick Lefevere croit ou en tout cas qu’il fait passer le message en un retour de Remco à 100% physiquement. C’est très important ce message-là aussi. Je rappelle quand même qu’une blessure à la hanche, ça n’est pas rien. J’en parlais encore avant-hier avec Eddy Merckx qui me disait qu’il avait encore mal à la hanche de sa chute en 1969. Deux, l’aspect économique et financier. Je ne sais pas si Patrick a déjà trouvé de futurs investisseurs. Soit, c’est vrai, soit il ne les a pas encore trouvés, mais ce sera plus facile de les trouver avec un Evenepoel qui est là jusqu’en 2026. De toute façon, il est gagnant. Trois, et c’est le plus important, c’est évident, c’est l’ultime défi de Patrick Lefevere, c’est de gagner ce Tour de France. Il a toujours eu, depuis 40 ans, des équipes axées sur les classiques. Ça veut dire qu’il veut construire quelque chose autour de Remco. Il y a déjà tous des jeunes, ils ne seront peut-être pas encore tous là quand Remco viendra sur le Tour de France. Mais des Almeida, Vansevenant, Masnada, Bagioli, Knox, Cattaneo, il y en a beaucoup," a expliqué Rodrigo Beenkens.

Remco Evenepoel ne pourra pas aller gagner le Tour de France avec Alaphilippe.

"Dans l’état actuel des choses, avouez quand même qu’avec un Declercq et un Asgreen on peut quand même aller à la guerre sur le Tour de France aussi. Il faudra peut-être aller chercher deux, trois grimpeurs expérimentés. On cite des profils comme Dylan Teuns ou Wout Poels, des gars qui ont de l’expérience en montagne afin de créer quelque chose autour de Remco. Le seul petit bémol, c’est qu’avec l’impact qu’il a en France, Remco Evenepoel ne pourra pas aller sur le Tour de France pour la gagne, c’est mon avis et je sais que Patrick ne partage pas mon avis, avec Alaphilippe."

Pour Cyril Saugrain, le manager général de Deceuninck-Quick Step mise beaucoup sur le coureur d’Alost : "Ce qu’il faut voir, c’est la confiance de Patrick Lefevere envers Remco Evenepoel et surtout son talent parce qu’on a rarement des contrats de 5 ans dans le milieu du cyclisme."

Samuel Grulois a, quant à lui, remarqué qu’une comparaison avec le contrat du vainqueur du dernier Tour de France pouvait être faite. "Le seul qui a un contrat aussi long, c’est Tadej Pogacar dans le team Emirates. Donc ça prouve bien que ce sont deux immenses talents qui sont encore très jeunes. Ils ont trouvé d’abord un environnement qui leur convient, ont trouvé, sans doute, une négociation financière qui leur convient, cela fait partie de la stratégie, et ils ont aussi trouvé des patrons avec Patrick Lefevere chez Quick-Step qui les ont mis en confiance."

Cela veut dire, indirectement, la survie de l’équipe Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2026.

"Moi, je trouve, qu’en cascade, la très bonne nouvelle pour le cyclisme belge, indirectement, c’est que cela veut dire au moins la survie de l’équipe Deceuninck-Quick Step, qu’importe son nom s’il doit évoluer, jusqu'en 2026. Cela veut donc dire aussi, plus que probablement, que Patrick Lefevere a trouvé aussi de l’argent, des sponsors pour pouvoir poursuivre au moins jusque-là. Sachant que le contrat avec la société Deceuninck arrive à terme fin décembre, on est en bonne voie pour le prolonger et l’investissement Deceuninck, c’est 5 à 6 millions d’euros dans l’équipe. Specialized est aussi un fournisseur de vélo qui voudrait s’investir encore plus dans l’équipe avec, pourquoi pas, l’arrivée de Sagan. Donc on sent qu’il y a toujours chez Patrick Lefevere, malgré l’âge de la pension qui approche à grands pas pour lui, cette ambition de vivre sur le moyen terme et dans le cyclisme actuel, vu le contexte actuel Covid en plus, c’est déjà très encourageant" a dit, de manière optimiste, Samuel Grulois.

Le coureur du Wolfpack devrait, on le sait et on l'attend, faire son retour sur le Giro d’Italia, en mai prochain.