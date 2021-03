Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens débriefent le Grand Prix de l'E3 : "Wout van Aert en mérite... Après un Grand Prix de l'E3 très animé et remporté par le dynamiteur danois du Wolfpack Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step), Rodrigo Beenkens a posé trois questions à son consultant Gérard Bulens...

1. On a assisté à la victoire d'un collectif qui était au-dessus du lot, est-ce que, au sein de ce collectif, le vainqueur était individuellement le plus fort ?

"Je pense que Kasper Asgreen était le seul capable de réaliser ce solo (55 kilomètres seul en tête, ndlr), il était donc, de ce point de vue, le plus fort, mais je pense que sur les bosses, Zdenek Stybar était légèrement supérieur. Et si Yves Lampaert n'avait pas crevé, on aurait peut-être eu un autre attaquant dans le final, mais Kasper Asgreen est un très beau vainqueur, généreux dans l'effort. Après avoir été repris, il a récupéré pendant quelques kilomètres avant d'attaquer à nouveau et de faire la différence en jouant parfaitement sur la présence de ses coéquipiers et la rivalité entre les autres. Chapeau à lui, chapeau à son équipe."

2. On a pensé à certains moments de la course que Wout van Aert était peut-être le plus fort, mais l'ascension du Tiegemberg a prouvé le contraire. Ce "semi-échec", on l'explique comment ?

"Wout van Aert a subi une crevaison à un très mauvais moment, et grâce à ses équipiers, il a pu rentrer. Mais à son retour parmi le groupe des favoris, il a été contré par Mathieu van der Poel et a dû faire un gros effort solitaire pour remonter dans ce groupe. Il a ensuite été très généreux dans l'effort. On l'a dit pendant le direct, c'est beau de voir ces deux champions se donner ! C'est lui qui a aussi lancé la bagarre dans le Tiegemberg, et là, je pense qu'il a été un tout petit peu trop généreux. Il lui a manqué quelques mètres pour accompagner le contre de Mathieu van der Poel, qui avait lui encore un équipier dans le final. Dans une équipe de ce niveau (Jumbo-Visma, ndlr), Wout mérite vraiment un peu plus d'attention, de force autour de lui. Car gagner tout seul, avec sa générosité, cela devient très compliqué."

3. Que doivent se dire les autres d'ici le Tour de Flandres ? Je dois devancer Wout van Aert et Mathieu van der Poel, ou plutôt je dois me farcir l'équipe Deceuninck - Quick-Step ?

"Ces trois éléments sont en forme. Wout van Aert sera revanchard, c'est dans son caractère. Mathieu van der Poel a beaucoup donné, mais il n'était pas à 100% de son art. Et puis, on a vu une équipe Deceuninck - Quick-Step très forte collectivement, et elle sera encore renforcée au Tour des Flandres avec la présence de Julian Alaphilippe ! Cela met du pain sur la planche à ceux qui ont l'ambition de troubler ces trois éléments."