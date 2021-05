Robert Marchand, l’infatigable papy cycliste, est décédé à l’âge de 109 ans

Le cyclisme a perdu l’une de ses figures les plus attachantes. Robert Marchand est décédé cette nuit à l’âge de 109 ans, annonce le Parisien.



L’infatigable papy cycliste s’est rendu célèbre en multipliant les records après avoir fêté son centenaire.

Robert Marchand est donc né en novembre 1911. A quatorze ans, il s’achète son premier vélo. Et il gagne sa première course. Ses rêves de carrière professionnelle se heurtent aux réticences du milieu qui le juge trop petit.



Sa vie ne sera pas monotone pour autant. Au fil des années, il voyage et change régulièrement de métier. Il est tour à tour pompier, éleveur de poulets, planteur de cannes à sucre en Amérique du Sud, bûcheron au Canada, maraîcher en France, vendeur de chaussures ou encore, marchand de vin.

Ce n’est qu’une fois à la retraite qu’il renoue avec le vélo. Sa passion de jeunesse devient rapidement dévorante. Il roule beaucoup, et de longues distances (un Paris-Moscou, par exemple, à 81 ans). Puis, il se met à battre des records du monde, sur la piste. Des records du monde qui sont donc créés pour lui. Record du monde des plus de 100 ans, record du monde des plus de 105 ans.



A 106 ans, il doit se rendre à l’évidence. Son corps ne supporte plus ces exploits. Il suit les conseils de son médecin et stoppe sa course aux records. Sans ranger définitivement son vélo.



En ce mois de mai 2021, après une vie bien remplie, Robert Marchand a pris sa dernière échappée.