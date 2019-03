Robeet enlève son premier succès pro à la Semaine Internationale Coppi-Bartali

La belle semaine de Wallonie-Bruxelles se poursuit en Italie. Ludovic Robeet (Wallonie-Bruxelles) a remporté la quatrième étape de la Semaine Internationale Coppi-Bartali ce samedi à Crevalcore.



Le coureur belge décroche son premier bouquet chez les pros et apporte à la formation belge son deuxième succès en quelques jours après la victoire du Letton Emils Liepins mercredi dernier.



Robeet (24 ans) s'est montré le plus rapide dans un sprint à trois avec le Danois Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) et l'Italien Jacopo Mosca (Italie).