Rik Verbrugghe nouveau coach fédéral de cyclisme

Rik Verbrugghe a été nommé sélectionneur fédéral des élites messieurs et des U23, a indiqué mercredi la Royale ligue vélocipédique belge. Le coach de cyclo-cross Sven Vanthourenhout sera son assistant chez les U23. Les deux hommes prendront leurs fonctions le 1er décembre.

Rik Verbrugghe, ancien consultant de la RTBF, remplace Kevin De Weert, qui avait quitté son poste pour rejoindre l'équipe Lotto-Soudal après les Mondiaux d'Innsbruck fin septembre.

Verbrugghe, 44 ans, a été coureur de 1996 à 2008 au sein des équipes Lotto, Lotto-Domo, Quick-Step-Energetic et Cofidis. Durant sa carrière, le natif d'Helécine avait notamment remporté la Flèche Wallonne en 2001, et la 15ème étape du Tour de France 2001. Il a aussi décroché quelques victoires au Tour d'Italie, dont il avait terminé 9ème en 2002. Il s'était ainsi adjugé le prologue du Giro 2001, la 7ème étape du Giro 2002 et la 7ème étape du Giro 2006.

Après sa carrière de coureur, Rik Verbrugghe est devenu directeur sportif, au sein des équipes Quick-Step et BMC. Il était devenu manager de l'équipe IAM en 2014 et était cette année manager sportif de la formation Bahrein-Merida.