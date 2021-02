Rik Verbrugghe : "Je suis persuadé que Remco Evenepoel va revenir à son meilleur niveau"

Rik Verbrugghe, ancien sélectionneur fédéral : "Je suis persuadé que Remco Evenepoel va revenir... L'ancien sélectionneur de la Belgique Rik Verbrugghe, actuel directeur sportif chez Israel Start-Up Nation était de passage sur la RTBF ce samedi en tant que consultant pour la 4e étape de l'Etoile de Bessèges remportée par Filippo Ganna. Rik Verbrugghe a profité de l'occasion pour exprimer son optimisme quant au retour de Remco Evenepoel, qui avait chuté en Lombardie. Si on s'attendait à voir le prodige de Deceuninck-Quick Step remonter plus rapidement en selle, Remco a vu sa rééducation se prolonger après avoir découvert que son os ne s'était pas suffisamment consolidé. Ce petit contretemps n'inquiète cependant pas l'ancien sélectionneur : "Je n'ai aucun doute. Ce n'est pas parce que Remco a pris un peu de retard dans sa rééducation qu'il ne va pas bien revenir. Il est entre de bonnes mains, je suis sûr qu'il va revenir très vite à son meilleur niveau." Avant de poursuivre: "C'est peut-être un mal pour un bien ce qu'il lui est arrivé au mois de janvier. C'est même une évolution logique dans une rééducation. On travaille tellement dur pour revenir qu'à un moment donné il faut prendre un break pour reprendre son souffle. Ce n'est pas catastrophique!" Le retour de Remco Evenepoel se précise. Le jeune belge pourrait retrouver son vélo le 8 février, soit trois mois avant le départ du Giro.