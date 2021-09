Rik Verbrugghe : "Je ne vois pas qui pourrait battre Van Aert aux championnats du monde et c’est peut-être ça le danger"

Présent sur le plateau de 100% Sport, le directeur sportif d’Israël Start-Up Nation a abordé le sacre de Sonny Colbrelli à l’Euro de cyclisme. "Le grand favori a gagné aujourd’hui. Evenepoel a fait une très belle course même si je peux comprendre sa frustration. Une erreur stratégique ? Remco manquait un peu d’explosivité pour aller chercher Colbrelli. On savait qu’il allait être battu au sprint mais il a joué sa carte".

Si Evenepoel n’est pas devenu champion d’Europe, un autre Belge a marqué Verbrugghe. "Thibau Nys n’a pas été repris l’an dernier pour les championnats du monde de cyclo-cross. C’est une marque de champion de venir sur la route et de s’imposer. Il montre qu’on peut compter sur lui".

Autre Belge qui a marqué le week-end : Wout Van Aert, vainqueur du Tour de Grande-Bretagne. "Il était le grand favori pour les championnats du monde et là il se surclasse. Il aura une pression énorme. Je ne vois pas qui pourrait le battre mais c’est peut-être bien ça le danger".

Ancien sélectionneur national, Verbrugghe revient sur la sélection et l’absence de Philippe Gilbert. "Sur le papier, l’équipe est solide. Il y a deux coureurs qui sont uniquement là pour travailler même si j’en aurais pris un troisième. La petite surprise est qu’il n’y a pas de Lotto cette année. Philippe Gilbert ? Il apporte énormément, notamment au niveau de la sérénité. Mais un Tim Wellens peut aussi endosser ce rôle. On espère avoir un bloc solide autour de Van Aert mais Remco pourrait avoir un rôle libre durant la course après ce qu’il a montré à l’Euro".