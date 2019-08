Rik Verbrugghe espère une médaille en contre-la-montre à l'Euro

L'Euro de cyclisme sur route débute ce mercredi avec le contre-la-montre pour les juniors garçons et filles et l'apparition d'une nouvelle discipline: le relais mixte. Jeudi, ce sera au tour des espoirs et des professionnels. Le coach national Rik Verbrugghe espère une médaille chez les pros.

La Belgique a réuni Thomas De Gendt, Otto Vergaerde, Lawrence Naesen, Sanne Cant, Sofie De Vuyst et Lotte Kopecky dans l'équipe de relais mixte, qui remplacera le contre-la-montre par équipes de marque aux Mondiaux en septembre. Dans cette discipline, chaque équipe est formée par trois hommes et trois femmes d'un même pays. Les hommes partent en premier et dès que le deuxième homme a franchi la ligne d'arrivée, les femmes peuvent démarrer. Le temps de la deuxième femme sur la ligne d'arrivée fixera le chrono final.

En ce qui concerne la contre-la-montre individuel, Victor Campenaerts, le tenant du titre, ne sera pas de la partie. Rik Verbrugghe pourra cependant compter sur Yves Lampaert et Remco Evenepoel. De grands spécialistes seront absents à Alkmaar: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Jonathan Castroviejo, champion d'Europe en 2016, Maximilian Schachmann et Michal Kwiatkowski

"Je ne connais pas encore la liste définitive des participants", explique le coach national. "Nous visons une médaille. Nous avons déjà remporté deux titres et avec Yves Lampaert, nous avons un coureur qui a déjà fini par deux fois au pied du podium (quatrième en 2018 et sixième en 2016). J'espère qu'il aura bien récupéré de son Tour de France. Il y a aussi Remco Evenepoel. Il s'est imposé à San Sebastian le week-end dernier et peut créer la surprise."

Pourtant, le parcours, relativement plat et long de 22,4 kilomètres, n'est peut-être pas idéal pour Evenepoel. "Le parcours est en effet plat, pas trop technique et très rapide. Il faudra aussi voir le rôle que le vent va jouer", ajoute Verbrugghe.

Parmi les favoris à une place sur le podium, on peut citer Kasper Asgreen, Stefan Küng, Filippo Ganna, Jos van Emden, Alex Dowsett et Ryan Mullen.