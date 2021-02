Rik Verbrugghe épaté par l'effort de Filippo Ganna : "Il me fait énormément penser à Cancellara"

Rik Verbrugghe épaté par l'effort de Filippo Ganna : "Il me fait énormément penser à... L'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) a remporté samedi en solitaire la 4e étape de la 51e Etoile de Bessèges cycliste disputée entre Rousson et Saint-Siffret (Gard) sur 150,2 kilomètres. Le champion du monde du contre-la-montre a livré un effort somptueux, laissant sur place ses coéquipiers d'échappée dans les 10 derniers kilomètres. Une manière de courir qui rappelle quelqu'un pour notre consultant du jour sur la course, Rik Verbrugghe. "Il me fait énormément penser à Cancellara" explique Rik Verbrugghe. "Physiquement premièrement. Et puis dans les chronos il est au-dessus du lot. C'est un nouveau phénomène qui est en train d'arriver. Maintenant, il faut voir son évolution sur les classiques car il a des ambitions sur les classiques. Pourra-t-il se mettre dans la lignée de Cancellara? C'est la question. Il met en tous cas tous les moyens en place pour le faire."