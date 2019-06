Rik Verbrugghe cite Stuyven et Merlier comme favoris au National

Yves Lampaert remettra en jeu dimanche, à Gand, son titre de champion de Belgique sur route chez les élites messieurs. Les chances de voir le coureur de Deceuninck-Quick Step, deuxième du chrono national jeudi, prolonger son règne semble maigres. C'est ce que pense aussi le coach national Rik Verbrugghe, qui cite Tim Merlier et Jasper Stuyven comme les grands favoris. Verbrugghe ne s'attend pas à un sprint massif car la course s'ouvrira sur l'un des nombreux secteurs pavés.

Les élites messieurs s'élanceront à midi depuis la place Emile Braun. Le départ réel sera donné à Ledeberg. Un secteur pavé est prévu après 16 kilomètres, au Lange Munte. La course passera par Eke, De Pinte, Sint-Martens-Latem et Deinze pour arriver à Drongen, où réside Walter Godefroot à qui le championnat rend hommage. Après 114,5 kilomètres, le premier passage sur la Zuiderlaan de Gand est prévu. A partir de là, un circuit local de 15,6 kilomètres sera effectué à sept reprises, avec à chaque fois un passage à Drongen. Le successeur de Lampaert devrait être connu aux alentours de 17h30.

Selon le sélectionneur Rik Verbrugghe, les hommes à battre sont Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et Tim Merlier (Corendon-Circus).

"Je m'attends à une course assez difficile. L'approche au circuit local est assez sélectif. De plus, le vent peut jouer un rôle déterminant. Je pense que peu de coureurs tireront avantage d'un sprint massif. C'est pourquoi il y aura déjà une sélection avec les secteurs pavés, cela va ouvrir la course rapidement. On aura une course dure et un homme rapide sera capable de décrocher le titre dans un groupe compact. Je pense immédiatement à Jasper Stuyven ou Tim Merlier. Et puis il y a les noms traditionnels, comme Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, etc", a expliqué Rik Verbrugghe.

Lotto Soudal sera au départ avec un gros bloc comparé à Deceuninck-Quick Step. "Lotto Soudal a de bons coureurs, mais je n'attends pas grand chose de ce groupe. Jasper De Buyst peut créer la surprise, tout comme Jens Keukeleire et Tim Wellens. Tiesj Benoot a l'avantage de rouler devant son public, mais je ne pense pas que ce parcours soit dessiné pour lui. Chez Deceuninck-Quick Step, ils se trouvent Gilbert et Yves Lampaert dans la même situation que CCC. Ils tireront avantage d'une course difficile. Ce sera certainement un championnat très excitant", pense Verbrugghe.