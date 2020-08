Richard Carapaz surprend les sprinteurs et s'adjuge la troisième étape du Tour de Pologne

L’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) a remporté ce vendredi la troisième étape du Tour de Pologne, plus accidentée que les deux précédentes, et disputée sur la distance de 203.1 kilomètres entre Wadowice et Bielsko-Biała.

Le vainqueur du Giro 2019 a produit son effort à 400 mètres de la ligne d’arrivée et a résisté, en puncheur, au retour des sprinteurs. Dans la roue de l’Équatorien au moment de son démarrage, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) n’a pas bougé et a terminé à la 23ème place, dans le peloton des hommes les plus costauds de ce Tour de Pologne.

L'Italien Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) a terminé deuxième, le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) troisième. Côté belge, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) s'est emparé de la septième place, Tim Wellens (Lotto-Soudal) de la neuvième.

Maillot jaune après avoir remporté la deuxième étape jeudi, le Champion du Monde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) n’a pas été capable de suivre le rythme des meilleurs et a perdu sa tunique jaune.

A la veille de l’étape-reine de cette épreuve, Richard Carapaz est le nouveau leader du classement général. Il compte dix secondes d'avance sur Tim Wellens, Remco Evenepoel et la majorité des autres favoris.

Cette troisième étape a été marquée par une nouvelle chute, celle du Français Mickaël Delage (Groupama-FDJ), au lendemain de son 35ème anniversaire. Le coéquipier de Marc Sarreau, lui aussi lourdement tombé mercredi, a été conduit à l’hôpital.