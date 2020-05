Rétro : Vuelta 1977, le coup de folie de Freddy Maertens

Le 15 mai 1977, cela fait 43 ans aujourd’hui, Freddy Maertens entrait dans l’histoire du cyclisme en remportant 13 des 20 étapes du Tour d’Espagne, soit un taux de réussite de 65 %. Il faut remonter au Tour d'Italie 1927 et les 12 victoires en 15 étapes de Binda pour trouver la trace d'un coureur ayant dominé à ce point un grand tour. Et dire que le surlendemain, le Flandrien prenait le départ du Tour d’Italie où il allait remporter 7 des 9 premières étapes avant d’abandonner sur chute. Du 26 avril au 28 mai 1977, Maertens a enchaîné 20 victoires sur 33 possibles, en tenant compte des prologues et des demi-étapes. Cela fait 20 victoires en 30 jours de courses ! Retour sur ce Tour d’Espagne 1977 complètement fou, le dernier remporté par un coureur belge.

Au milieu des années ’70, la Vuelta cherche un nouvel élan. Après les succès de Luis Ocaña, José Manuel Fuente, Ferdinand Bracke et Eddy Merckx, les deux dernières éditions ont été remportées par des coureurs plus modestes comme Agustin Tamames et José Pesarrodona. Ce qui ne contribue pas à redorer l’image internationale d’une épreuve disputée dans un pays avant tout préoccupé par la difficile transition de la dictature du général Franco, mort deux ans plus tôt, à la démocratie. Les stars du peloton boudent l’Espagne et lui préfèrent le Tour d’Italie qui commence moins de quarante-huit heures après la fin de la Vuelta.

"Le nouveau Merckx"

Dans la presse locale, on ne parle que des deux équipes espagnoles : la Kas, dirigée par Antonio Barrutia, avec à sa tête José Pesarrodona et Domingo Perurena et la Teka du Portugais Joaquim Agostinho et de Miguel Maria Lasa. C’est un Luis Ocaña en déclin qui emmène une équipe Frisol essentiellement composée de Néerlandais (Fedor Den Hertog et Cees Priem) et de Belges (Paul Wellens, l’oncle de Tim !). Il n’y a que 70 coureurs au départ dont ceux de la puissante équipe Flandria. Son Directeur Sportif, Lomme Driessens a signé un contrat lucratif avec l’organisateur José Albenizdès pendant l’automne 1976… juste après le titre mondial conquis par son leader Freddy Maertens à Ostuni devant Francesco Moser. Le Flandrien reste sur huit victoires d’étapes lors du Tour de France où il a égalé au passage le record de Charles Pélissier en 1930 et Merckx en 1970 et 1974. Malgré 45 cols au menu de cette 32e Vuelta, les organisateurs ont dessiné un parcours qui pourrait convenir à celui qu’on présente déjà comme le successeur de Merckx.

L’histoire commence le 26 avril au bord d’une plage près de Murcie, avec un prologue plat de huit kilomètres dans Dehesa de Campoamor. Habitué à tirer des braquets démentiels, Freddy Maertens adore cela et les Flandria frappent un grand coup d’entrée en faisant le doublé. Michel Pollentier se classe en effet deuxième à (déjà) 14 secondes de son leader. Le vainqueur sortant, Pesarrodona, concède 28 secondes. Maertens endosse le maillot orange qui ne quittera plus ses épaules. On ne verra donc plus jamais le champion du monde avec son maillot arc-en-ciel durant cette Vuelta.

Maertens remporte au sprint les deux premières étapes en ligne, à La Manga où il devance l’Allemand Klaus-Peter Thaler et à Murcie où il est plus véloce que Priem. Parallèlement à ces deux victoires aisées, le Belge engrange de nombreuses secondes de bonifications.

La troisième étape, entre Murcie et Bénidorm, emprunte deux cols de première catégorie (La Carrasqueta et Tudons). Le Flandrien s’y accroche alors que des coureurs comme Agostinho et Ocana perdent 3’49”. Ce parcours exigeant permet au Néerlandais Den Hertog de s’imposer. Maertens est troisième à sept secondes.

Sur les 8,3 kilomètres du chrono de Bénidorm, Maertens dérape et chute dans un virage. Cet incident lui fait perdre une quarantaine de secondes et la victoire d’étape. Michel Pollentier en profite pour gagner devant Lasa, 2e à 23 secondes. Au classement général, Maertens, qui a finalement concédé 46 secondes, ne compte plus que 17 secondes d’avance sur Lasa.

Une machine à gagner

Sprinter irrésistible, Freddy Maertens remporte (toujours au sprint) cinq étapes consécutives, respectivement à El Saler, Teruel, Las Fuentes, Tortosa et Salou. Dans la station balnéaire de la Costa Daurada, terme de la 9e étape, le Flandrien remporte déjà sa 8e victoire. Freddy égale ainsi le record de Rik Van Looy, établi lors de la Vuelta 1965. Il accumule encore les bonifications. Lasa s’accroche et est désormais pointé à 1 minute et 10 secondes du maillot orange. Parce que pendant plusieurs jours l’équipe Flandria a emmené un train d’enfer, de nombreux grimpeurs et prétendants au général ont déjà perdu pied. Les défaillances se succèdent. Pessarodona se retrouve à plus de cinq minutes et Tamames à plus de sept minutes. De son côté, Michel Pollentier joue parfaitement son rôle de lieutenant.

L’étape de Barcelone marque la fin de l’impressionnante série de victoire de Maertens. Pour la première fois, le Belge est battu au sprint, par Cees Priem. Mais, le Belge reprend rapidement sa marche triomphale en glanant deux demi-étapes à Montjuich. Il repousse d’abord Pollentier à 10 secondes sur les 3800 mètres du chrono et il bat ensuite son compatriote Benny Schepmans au sprint. Lasa est maintenant rejeté à 1’47” au classement général. Nous sommes à peine à la moitié de cette Vuelta et Maertens a déjà gagné dix fois…en douze jours. Le record de Delio Rodriguez, 12 victoires en 1941, ne semble plus imbattable.

Le gros morceau de cette édition du Tour d’Espagne c’est l’étape entre Barcelone et Igualada avec cinq cols à gravir. Les nombreuses offensives des Espagnols mettent le leader du général en grande difficulté. Ocana attaque dans le col d’Els Gaus. Il est cependant rejoint par l’Italien Giuseppe Perletto et Agostinho. Grâce à ses qualités de puncheur, Perletto fait la différence dans la bosse d’arrivée. Les jambes toujours aussi saillantes, Maertens termine sixième de l’étape, il concède 1’54”.

Le lendemain, le maillot orange lève à nouveau les bras à Seo de Urgel où il devance son équipier Marc Demeyer.

Une seule fois hors du top 8

A Monzon, Carlos Melero, un équipier de Agostinho et Lasa, devance Ismael Lejarreta(son petit frère Marino promet déjà beaucoup) au terme d’une échappée au long cours. Le peloton termine à 4’25”. C’est une journée historique puisque pour la première (et la seule) fois en trois semaines, Maertens ne se classe pas dans le top huit.

À El Formigal, après 166 kilomètres de course, Pedro Torres devance José Luis Viejo de 7 secondes et l’Australien Gary Clively de 11 secondes, offrant une seconde victoire consécutive à l’équipe Teka. Maertens s’est encore illustré dans ce final délicat en finissant tout près, à 16 secondes, en compagnie d’Agostinho. Lasa n’a jamais réussi à prendre le dessus sur le solide leader.

L’étape de Cordovilla, près de Pampelune, s’achève au sprint avec un succès sans surprise de Maertens devant l’Italien Daniele Tinchella et Schepmans.

La tension est grande dans un Pays Basque protestataire. Les nombreuses manifestations sont difficiles à contrôler. La Guardia Civil doit même escorter le peloton pendant environ 50 kilomètres. Dans ce climat, Maertens préfère rester sagement calfeutré dans le peloton et ne s’oppose pas à la victoire en solitaire du baroudeur Luis Alberto Ordiales.

L’étape basque Bilbao-Urkiola est la dernière opportunité pour les adversaires de Maertens de faire plier le Belge. Une fois encore, Ocana lance les hostilités, dès le kilomètre 25. Il est rejoint 88 bornes plus loin par José Anton Gonzales Linares, Rafael Ladron De Guevarra et Javier Elorriaga. Ce quatuor est cependant repris dans l’ascension d’Urkiola qui couronne finalement José Nazabal. Cette (unique) victoire ne parvient pas à sauver le tour catastrophique de l’équipe Kas. Toujours bien soutenu par Pollentier, Maertens ne perd que 15 secondes sur le vainqueur du jour. Il a même réussi à tenir la roue de Perurena et à lâcher ses poursuivants au général dans les derniers kilomètres.

Le classement par équipes vendu pour 6 250 euros

Maertens et les Flandria (Michel Pollentier ayant remporté le chrono de Benidorm) n’ont donc laissé que des miettes à leurs adversaires. Au classement par équipes, Flandria semble pouvoir l’emporter mais Teka qui a déjà gagné son match contre Kas (2 victoires à une plus le classement de la montagne) rêve de cette première place de prestige. Lors de la dernière étape, le 15 mai, Maertens s’échappe avec ses équipiers de Flandria Michel Pollentier et Paul Verschuere, après soixante kilomètres de course. Les Belges emmènent avec eux deux coureurs de l’équipe Teka : Lasa et Thaler. "Nous avions vendu le classement par équipe à ces Espagnols. Nous avons empoché deux cent cinquante mille francs. 6250 euros", confiera Maertens plus tard.

A Miranda de Ebro, Freddy Maertens remporte sa treizième victoire et le classement général du Tour d’Espagne. Il aura porté le maillot orange de bout en bout. Il remporte aussi le classement par points et le classement des étapes volantes.

Classement final de la Vuelta 1977:

1 Freddy Maertens (Bel) Flandria-Velda 78u 54′36"

2 Miguel Maria Lasa (Esp) Teka + 2′51"

3 Klaus-Peter Thaler (All) Teka + 3′23"

4 Domingo Perurena (Esp) Kas-Campagnolo + 4′45"

5 José Luis Viejo (Esp) Kas-Campagnolo + 5′14"

6 Michel Pollentier (Bel) Flandria-Velda + 5′35"

7 Gary Clively (Aus) Magniflex-Torpado + 7′06"

8 José Pesarrodona (Esp) Kas-Campagnolo + 9′32"

9 Pedro Torres (Esp) Teka + 10′29"

10 José-Antonio Gonzalez (Esp) Kas-Campagnolo + 11′18"

28 étapes en 11 mois

Entre juillet 1976 et juin 1977, Freddy Maertens a enchaîné trois grands tours consécutifs en onze mois. Il y a remporté 28 étapes, du jamais vu !

Les records de victoires d’étapes dans un même grand tour :

Freddy Maertens 13 Tour d’Espagne 1977 Delio Rodriguez 12 Tour d’Espagne 1941 Alfredo Binda 12 Tour d’Italie 1927 Alessandro Petacchi 9 Tour d’Italie 2004 Charles Pélissier 8 Tour de France 1930 Eddy Merckx 8 Tour de France 1970 et 1974 Freddy Maertens 8 Tour de France 1976 Delio Rodriguez 8 Tour d’Espagne 1942 et 1947

En 1927, l’Italien Alfredo Binda a remporté 12 des 15 étapes du Giro !

Plus grand nombre de victoires d’étapes dans les trois grands tours (1) :

Eddy Merckx 64 24 + 34 + 6 Mario Cipollini 57 42 + 12 + 3 Mark Cavendish 48 15 + 30 + 3 Alessandro Petacchi 48 22 + 6 + 20 Bernard Hinault 41 6 + 28 + 7 Rik Van Looy 37 12 + 7 + 18 Freddy Maertens 25 7 + 15 + 13

Freddy Maertens a conquis tous ses succès dans les grands tours en l’espace de cinq ans seulement (entre 1976 et 1981). Merckx, Hinault et Cavendish l’ont fait en huit ans, Van Looy et Cipollini en onze ans et Petacchi en quatorze ans…

(1) seuls ont été pris en compte les coureurs ayant remporté des étapes dans les trois grands tours.

Ce qui attend Remco Evenepoel : les derniers Belges vainqueurs de grands tours :

Lucien Van Impe Tour de France 1976

Freddy Maertens Tour d’Espagne 1977

Johan De Muynck Tour d’Italie 1978