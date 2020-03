Retro: Milan-Sanremo en 10 dates

Malheureusement la course a été postposée et repoussée à plus tard dans le calendrier. RTBF.be/sport vous propose en ce 21 mars, date originelle de la course en cette année 2020, de revivre quelques éditions marquantes ou atypiques de l'histoire de la Primavera.

Le 3 avril 1910, Milan-San Remo se dispute dans des conditions météorologiques dantesques. Le Passo del Turchino est recouvert par 20 centimètres de neige! Sur les 71 engagés présents au départ, seuls 4 rallieront l'arrivée, dont Eugène Christophe , le vainqueur, qui sera plus tard le premier homme à revêtir le maillot jaune . Arrivé à 18h, les membres littéralement gelés, il est transporté directement à l'hôpital où il reste un mois. Sa convalescence se prolongera jusqu'à l'automne suivant. Il devance d'une heure le deuxième, Giovanni Cocchi . Giovanni Machese clôture le podium, devant Enrico Sala , dernier classé. Trois autres coureurs ont aussi terminé la course, mais sans être classés: Luigi Ganna , Piero Lampaggi et Sante Goi .

Le 19 mars 1946, Fausto Coppi s'octroie une victoire historique dans la Primavera, au terme d'une échappée solitaire de 140 km. Le Campionissimo s'extrait du peloton dans le Turchino avec un groupe de huit hommes. Parmi eux se trouvent notamment le Français Lucien Teisseire . Dès les premiers lacets du col, Coppi se débarrasse un à un de ses comparses d'échappée, à l'exception du Français, qui lâchera en dernier, peu avant le sommet. Il ne le reverra plus. Hésitant sur la suite des opérations, Coppi décide de se lancer tête baissée dans son échappée au long cours et termine avec 14 minutes d'avance sur Teisseire. l'Italien Mario Ricci complète le podium. Fausto Coppi a remporté deux autres Milan-Sanremo, en 1948 et en 1949 .

Le 20 mars 1966, un joueur coureur belge, évoluant pour l'équipe Peugeot, roule son premier Milan-San Remo. Agé de 20 ans, ce coureur est annoncé comme un talent plus que prometteur. Il a déjà à son actif un titre de champion de Monde amateur et 84 succès chez les amateurs. Son nom: Eddy Merckx . C'est la première fois qu'il dispute une course aussi longue et parvient à tenir la distance avec le peloton jusqu'au pied du Poggio. Le groupe étant encore trop volumineux, Eddy se met devant et écrème le groupe des rescapés. Si bien que le groupe de tête se présente sur la Via Roma sans réel favori. Eddy Merckx se charge de régler ses derniers opposants au sprint. Il devance Herman Van Springel et s'offre sa première victoire sur Milan-San Remo, la plus belle de toute confie-t-il.

Ce 21 mars 1981, tout se décide dans le Poggio. Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke attaque et est vite rejoint par un petit groupe, dans lequel se trouve Fons De Wolf. Le natif de Willebroek a bien vu que cet effort a obligé les autres coureurs à puiser dans leurs réserves et décide d'en remettre une couche. Seul Silvano Contini le suit à une dizaine de mètre, juste devant le peloton, mais l'Italien et ne parvient pas à le rejoindre, malgré les qualités limitées du Belge en descente.

Milan-Sanremo 1992 - La descente à tombeau ouvert de Sean Kelly

Le 21 mars 1992, Sean Kelly brise les rêves de toute une nation: l'Italie. Un homme est ultra-favori. Il court à domicile et possède la plus belle équipe au départ de la Primavera. Il s'agit de Moreno Argentin. Extrêmement bien préparé, via une superbe prestation générale lors de Tirreno Adriatico, il charge ses équipiers de cadenasser la course jusqu'au Poggio. Dans la montée de la dernière difficulté de la course, Moreno Argentin fait exploser le peloton. Il attaque à plusieurs reprises et décramponne un à un ses adversaires, de Laurent Jalabert au Belge Jim Van de Laer en passant par Steven Rooks. Il arrive avec 10 secondes d'avance à la cabine téléphonique, excellent signe vu que l'arrivée est jugée sur le Corso Cavalotti, juste après la descente.

C'est sans compter sur Sean Kelly, qui effectue une descente à tombeau ouvert et rattrape l'Italien sous la flamme rouge avant de le déborder dans le sprint final. Johan Museeuw est troisième. L'Irlandais inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès de l'épreuve, Argentin, lui, laisse passer sa plus belle chance d'accrocher la course à son tableau de chasse.

