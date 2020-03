Retro Milan-San Remo 1999: Tchmil devance le peloton, pour la dernière victoire belge dans la Primavera

Milan - San Remo 1999 : Victoire d'Andrei Tchmil - Milan - Sanremo 1999 - 12/03/1999 Le 20 mars 1999, deux hommes, Cerezo Di renzo et Robert Hunter, animent la course. Echappés pendant 209 kilomètres, ils sont repris à 40 kilomètres du but. Plusieurs favoris tentent leur chance dans les dernières difficultés: Marco Pantani et Michele Bartoli dans la Cipressa, Gabriele Colombo dans le Poggio. L'Italien passe la cabine téléphonique avec 7 secondes d'avance et est rejoint dans la descente par Beat Zberg. Les deux hommes vont y croire jusqu'au regroupement général, à 600 mètres du but. Le double tenant du titre, Erik Zabel se retrouve dans un fauteuil et voit s'ouvrir devant lui la route pour un troisième succès de rang, ce qu'aucun cycliste n'a réussi. C'est sans compter sur Andreï Tchmil. Le Belge place une attaque dès le regroupement et résiste au peloton. Il offre à la Belgique ce qui reste la dernière victoire belge sur la Primavera.