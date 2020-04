Rétro Liège-Bastogne-Liège 1957 : Neige, 135 non-partants, 80 abandons et... 2 vainqueurs!

Elles sont rares les éditions de Liège-Bastogne-Liège qui ont été marquées par la neige. On se souvient récemment de la course de 2016, où les organisateurs ont été contraints de modifier le parcours mais sans que cela ne gêne de manière trop poussée le déroulement de la course.

Dans l'histoire de la Doyenne, les éditions de 1919 (avec seulement 6 coureurs à l'arrivée) et 1980 (avec l'épopée de Bernard Hinault, gagnant avec près de 10 minutes d'avance) restent légendaires. Tout comme celle de 1957, qui en plus d'avoir connu des conditions météorologiques dantesques, voit deux coureurs la remporter.

C'est sous un crachin glacial que 107 coureurs se présentent devant la ligne de départ ce 5 mai 1957 pour la 47e édition de la doyenne. C'est peu pour l'une des courses phares de l'année. Les conditions sont difficiles et 135 coureurs ont préféré plier bagages et rejoindre leur bourgade que de chevaucher leur vélo. Parmi ceux-ci, les stars Rik Van Steenbergen ou Rik Van Looy.

Le peloton s'élance et un peu après Spa, la crachin se transforme en neige. Les coureurs sont rapidement frigorifiés et les abandons se multiplient. Après 77 kilomètres, à La Roche, la moitié de celui-ci a déjà renoncé. Le tenant du titre Alfred De Bruyne, grandissime favori (il vient de gagner coup sur coup le Tour des Flandres et Paris-Roubaix), tombe de son vélo. Il met définitivement pied à terre après 150 kilomètres de course. Le temps ne s'améliore pas. La grêle, le vent et la neige sont plus que jamais présents.

La course va connaître un tournant décisif dans la commune de Gouvy. Germain Derycke, Louison Bobet, Sante Ranucci et Angelo Miserocchi lancent une offensive juste avant le passage à niveau de Cierreux où les barrières se ferment. Sans hésiter, le Français et les deux Italiens sautent la barrière, ce qui était autorisé en France et en Italie... mais pas en Belgique. Derycke hésite donc dans un premier temps mais imite finalement ses compagnons d’échappée.

Bobet est survolté, il attaque et passe en tête dans la côte de Wanne. Le champion du monde 1954 présume de ses forces. Il est repris par Derycke qui, voyant qu'il est à la limite, place une accélération dans le Rosier et s'envole vers la victoire.

Derrière Derycke passe la ligne d'arrivée en 7h24'57. Le Belge Frans Schoubben effectue une très belle fin de course. Il prend la deuxième place. Cette course dantesque ne verra que 27 coureurs franchir la ligne d'arrivée.