Rétro : Les Grands départs du Tour de France en Belgique

Samedi, les 176 coureurs du Tour de France 2019 partiront de Belgique, et plus précisément de Bruxelles. Il s’agit du cinquième Grand Départ de la Grande Boucle depuis une ville belge, le premier ayant eu lieu en 1958. À part les Pays-Bas, aucun pays étranger n’a plus accueilli le coup d'envoi de l'épreuve que la Belgique. Retour sur les quatre Grands départs précédents.

Les coureurs du tour devant le stade du Heysel, le 26 juin 1958 - © STRINGER - AFP

1958 : Bruxelles s’expose au Monde et à la France Il s’agit du deuxième départ d’un Tour de France depuis un pays étranger, après Amsterdam (Pays-Bas) en 1954. Deux étapes ont eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 juin 1958. La première étape de 184 kilomètres part de Bruxelles sur le plateau du Heysel. En effet, la capitale accueille cette année-là l’Exposition Universelle qui voit notamment l’Atomium être érigé. L’arrivée, prévue à Gand, voit le meilleur sprinteur de l’époque, le Français André Darrigade gagner l’étape et prendre le maillot jaune. C’est la première de ses cinq victoires sur le tour 1958 et aussi la troisième année d’affilée qu’il remporte l’étape inaugurale. Le lendemain, arrivée en France. 198 kilomètres entre Gand et Dunkerque dans l’extrême nord de la France. Une échappée se forme avec le Néerlandais Gerrit Voorting qui franchit la ligne d’arrivée en tête. Le Belge Jos Hoevenaars enfile le maillot jaune qu’il ne gardera qu’une journée.

1975 : Eddy Merckx piégé par un jeune italien à Chaleroi Francesco Moser, après sa victoire d'étape à Charleroi, le 26 juin 1975 - © BELGA ARCHIVES - BELGA On commence ce tour 1975 par un prologue de 6,2 kilomètres dans les rues de Charleroi. Tout le monde attend un succès d’Eddy Merckx, quintuple vainqueur du Tour en cinq participations, il a déjà remporté trois prologues et porté quatre fois le maillot jaune un premier jour. Mais, ce jour-là, le "Cannibale" se fait surprendre par un jeune coureur de 24 ans qui découvre le Tour. Devant la communauté italienne de la ville carolo, le Transalpin Francesco Moser se montre plus rapide que Merckx de deux secondes. Il devance deux autres Belges à 14 secondes : Lucien Van Impe troisième et Michel Pollentier quatrième. Moser conserve le maillot jaune pendant une semaine, et donc pendant toute la traversée de la Belgique qui voit deux demi-étapes se disputer. Le Néerlandais Cees Priem triomphe à Molenbeek (Charleroi-Molenbeek, 94 km) devançant au sprint un groupe de favoris avec Merckx (2e), Van Impe (4e), Zoetemelk (5e) et Moser (7e). L’après-midi, le peloton quitte Molenbeek pour la France et Roubaix. Les favoris s’expliquent encore et le Belge de la Bianchi Rik Van Linden se montre plus véloce sur le Vélodrome de Roubaix pour devancer Moser et Godefroot.

Fabian Cancellara après la première étape, Liège-Charleroi, le 4 juillet 2004 - © MICHEL GOUVERNEUR - BELGA

2004 : Cancellara solide à Liège, les sprinters assurent jusqu’en France Le grand départ qui sera resté le plus longtemps sur le territoire belge. Près de 30 ans après le prologue de Charleroi, la caravane du Tour se pose à Liège. C’est un autre quintuple vainqueur qui est attendu au tournant. Lance Armstrong, alors serein et inattaquable par les instances, vise une sixième couronne. Ce prologue de 6,1 kilomètres suit une boucle de l’Avenue Rogier au Boulevard d’Avroy. Le Suisse Fabian Cancellara domine les 187 autres coureurs parmi lesquels Lance Armstrong deuxième à deux secondes. Le Texan frappe un grand coup d’entrée en prenant déjà 15 secondes à son rival, l’Allemand Jan Ullrich. La course prend ensuite la direction de Charleroi où les sprinteurs s’expliquent. L’Estonien Jaan Kirsipuu l’emporte. Le lendemain à Namur c’est au tour de l’Australien Robbie McEwen de recevoir le bouquet du vainqueur tandis que Thor Hushovd prend la tunique jaune. Après Namur, la dernière étape en Belgique relie Waterloo à Wasquehal, près de Lille. 210 kilomètres qui mélangent Tour des Flandres avec le Mur de Grammont et Paris-Roubaix avec le Carrefour de l’Arbre. Le Français Jean-Patrick Nazon règle le peloton. Hushovd connaît la chute sur les pavés et laisse son maillot jaune à Robbie Mc Ewen.

2012 : Liège reste la propriété de "Spartacus" Huit ans après, rebelote. Liège est choisie pour le départ du Tour 2012. Tout commence par un prologue au parcours similaire à celui de 2004. Et, comme à l’époque, Fabian Cancellara est le plus fort. Le Suisse remporte pour la cinquième fois un prologue ou contre-la-montre inaugural sur le Tour de France. Cette fois-ci, il conserve le maillot de leader en quittant la Belgique. Deux autres étapes sont au programme avec notamment une escale 100% liégeoise dès le deuxième jour. On quitte la Cité Ardente pour Seraing avec un petit Liège-Bastogne-Liège proposé aux coureurs. Un jeune homme de 22 ans, Slovaque, un certain Peter Sagan empoche son premier succès sur la Grande Boucle. Enfin, le Britannique Mark Cavendish s’adjuge le lendemain le sprint entre Visé et Tournai, sa 21e victoire sur le Tour. Cette étape est marquée par le passage des coureurs dans la montée de la Citadelle de Namur ainsi que la présence du Roi Albert II à Tournai pour l’arrivée de cette étape.

