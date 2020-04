Rétro : le jour de gloire d'Andre Noyelle, double champion olympique à Helsinki

Parmi les champions olympiques belges de l’après-guerre, il est sans doute l’un des moins connus. Et pourtant Andre Noyelle a réussi l’exploit de décrocher deux breloques dorées… le même jour. Un 2 août béni, à Helsinki en 1952. Le cycliste a gagné la course en ligne en solitaire et a largement contribué au succès collectif de l’équipe belge. Avant 1996, seuls les cyclistes amateurs ont le droit de participer aux Jeux. Mais au cœur de l’été finlandais, il y a du beau monde au départ de Käpylä. Le Français Jacques Anquetil , futur quintuple vainqueur du Tour, Rik Van Looy , destiné à devenir l’Empereur d’Herentals, figurent dans le large peloton (215 coureurs) qui s’élance à l’assaut des 17 tours de circuit. 190 kilomètres au menu, dont près de la moitié sur des routes sablonneuses, sortes de Plugstreets avant l’heure. Un clin d’œil avant l’heure pour celui qui a donné son nom à Gand-Wevelgem juniors, appelé aussi GP Andre Noyelle. Un triomphe belge Le solide citoyen de Ypres est doté d’un sprint ravageur, mais c’est bien en solitaire qu’il s’est imposé dans une course aux anneaux totalement maîtrisée par les Belges : Noyelle, vainqueur, Robert Groendelaers , deuxième, et Lucien Victor 4e. Seul, l’Allemand Edi Ziegler a privé nos compatriotes d’un podium 100% belge. La victoire collective est incontestable, même avec l’abandon de Rik Van Looy.

Le podium de Noyelles et Grondelaers - Jeux Olympiques - Helsinki 1952 - 03/04/2020 Le podium de Noyelles et Grondelaers après la course en ligne des Jeux olympiques de 1952

Quelques semaines plus tard, Noyelle, tout auréolé de ses lauriers olympiques, doit assumer tout le poids de la course aux Mondiaux amateurs, disputé au Luxembourg. Marqué de près, invité à boucher tous les trous, il coince dans le sprint final et se classe deuxième derrière l’Italien Luciano Ciancola. En fin de saison, il reçoit le Trophée National du Mérite sportif. Noyelle a 20 ans et tout l’avenir devant lui. Il ne le sait pas encore mais il a déjà atteint l’apogée de sa carrière. Les promesses ne seront pas transformées en victoire une fois passé pro. Ou si peu.



Une carrière pro en dessous des attentes



"J’ai gagné ma croûte avec le vélo, mais pas plus", résumait-il dans une interview au Morgen. Il a bien imposé sa pointe de vitesse au fil des années. Des demi-étapes aux trois jours d’Anvers, le Elfstedenronde, Roubaix-Cassel-Roubaix, ou le GP de Fourmies ou le GP Pino Cerami sont venus garnir son palmarès. Une dizaine de bouquets et quelques belles places d’honneur (2e de Gand-Wevelgem, 3e de Paris-Tours, de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et de l’E3). Déjà pas mal pour un garçon conscient de ses limites. "Je n’ai jamais atteint ce que beaucoup attendaient de moi. Jusqu’à 200 kilomètres, je pouvais suivre les meilleurs. Mais c’était pour moi la distance limite. Une fois dépassée, la bougie s’éteignait".



Après sa carrière, Noyelle, décédé en 2003, a ouvert un café à Ypres qu’il a baptisé… Helsinki. Evidemment.