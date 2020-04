Rétro : Le couronnement du "Roi Philippe" sur la Doyenne 2011

2011 aura sans aucun doute été l’année de grâce pour le coureur wallon. Philippe remporte 18 courses : en plus du triptyque ardennais, il empoche notamment les championnats de Belgique sur route et contre-la-montre, la première étape du Tour de France, la Clasica San Sebastian ou encore le Grand Prix de Wallonie. Mais c’est sans aucun doute la Doyenne qui fut sa plus belle victoire...

Le "Roi Philippe" et les deux Grands Ducs Luxembourgeois

Philippe Gilbert, les frères Schleck et Greg Van Avermaet - © ERIC LALMAND - BELGA

Les premières attaques entre favoris jaillissent dans la Roche aux Faucons. C'est Andy Schleck qui y va avec... son frère, Frank. Dans la roue, Philippe Gilbert les accompagne. Le trio remonte tous les échappés et s'installe en tête de course avec Greg Van Avermaet, Enrico Gasparotto et Jérôme Pineau. Quelques kilomètres plus loin, Gasparotto et Pineau ne peuvent suivre. Ils ne sont donc plus que quatre à l'avant, un duel entre Belges et Luxembourgeois.

Dans la côte de Saint-Nicolas, Philippe Gilbert contrôle les frères Schleck avant de placer une attaque au sommet. Seul Frank Schleck tient dans la roue du Phil. Dans la descente qui suit, Andy Schleck revient, sans Greg van Avermaet, épuisé, et devant depuis le matin. La victoire se joue donc entre Philippe Gilbert et les frères Schleck.