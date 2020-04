Rétro : Le coup de panache de Vandenbroucke dans une "Doyenne" inoubliable...

Vingt et un ans après Joseph Bruyère, un Wallon inscrit son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. C'est Frank Vandenbroucke l'auteur de cet exploit et il y a ajouté le panache. Il l'avait annoncé et il l'a fait: il va gagner Liège-Bastogne-Liège et il attaquera dans la côte de Saint-Nicolas, endroit même où il avait du lâcher prise lors de l'édition 1998. Cette attitude résume à elle seule le caractère et l'assurance de Frank Vandenbroucke.

Franck Vandenbroucke s'offre la Doyenne - Liège-Bastogne-Liège 1999 - 21/03/2020 Vingt et un ans après Joseph Bruyère, un Wallon inscrit son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. C'est Frank Vandenbroucke l'auteur de cet exploit et il y a ajouté le panache. Il l'avait annoncé et il l'a fait: il va gagner Liège-Bastogne-Liège et il attaquera dans la côte de Saint-Nicolas, endroit même où il avait du lâcher prise lors de l'édition 1998. Cette attitude résume à elle seule le caractère et l'assurance de Frank Vandenbroucke.

Dimanche 18 avril 1999. C’est la 85ème édition de Liège-Bastogne-Liège, la "Doyenne" des Classiques créée en 1892. Quatrième "Monument" de la saison (à l’époque l’Amstel Gold Race clôturait le programme printanier), ce Liège-Bastogne-Liège s’annonce plus passionnant que jamais. Au départ, trois favoris se détachent nettement du lot : Laurent Jalabert, Michele Bartoli et notre compatriote Frank Vandenbroucke. Ce dernier est en forme. Il signe une excellente première partie de saison sous ses nouvelles couleurs françaises de la "Cofidis". Déjà vainqueur du "Volk", l’épreuve d’ouverture de la saison belge, il vient de terminer deuxième du Tour des Flandres, deux semaines plus tôt. Derrière Peter Van Petegem mais devant Johan Museeuw. Michele Bartoli, lui, vient de remporter une Flèche Wallonne disputée dans des conditions météo hivernales. Double tenant du titre à Liège, il vise la passe de trois, comme Eddy Merckx et Moreno Argentin l’ont fait dans les années 70 et 80... Laurent Jalabert (qui ne gagnera jamais la "Doyenne") lance très tôt l’offensive, dès la côte de Wanne. C’est un véritable coup de poker tenté par Jaja, mais il ne réussira pas. Car le peloton ne laisse pas l’écart grandir. Arrive la fameuse côte de la Redoute, noire de monde, comme de coutume. Vandenbroucke et Bartoli vont alors se livrer un duel fantastique, un véritable "mano à mano" au sprint. Et qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective comme dans les annales de l’épreuve. Les deux hommes, naguère équipiers au sein de la "Mapei", ne s’apprécient guère. Et Frank VDB veut démonter que, ce jour-là, c’est bien lui le patron. Au sommet de la Côte, le citoyen de Ploegsteert devance le coureur italien d’une poignée de secondes. C’est symbolique, certes, mais c’est très important psychologiquement. Aux premiers rangs de la course, on retrouve aussi les deux compères néerlandais de la "Rabobank" : Michael Boogerd et Maarten den Bakker. Pour le plus grand plaisir des très nombreux supporters hollandais qui ont franchi la frontière toute proche...

"J’attaquerai dans la côte de Saint-Nicolas" Frank Vandenbroucke - © PASCAL PAVANI - AFP Mais, finalement, tout va se jouer dans la côte de Saint-Nicolas. Empruntée seulement pour la deuxième fois seulement dans le parcours de la "Doyenne". On l’a surnommée la "côte des Italiens", tant la population immigrée d’origine transalpine est présente dans ce faubourg de Liège. Matamoresque comme il pouvait parfois l’être dans ses déclarations, VDB avait prévenu les médias et donc ses adversaires : "C’est là que j’attaquerai !" Et il tiendra parole, en grand champion ! Il est vrai que notre homme avait parfaitement reconnu le parcours la veille encore. Et il connaissait exactement l’endroit où il allait porter l’estocade. Boogerd devait être le dernier à être décramponné alors que Bartoli, au grand dam des "tifosi" locaux, n’était plus aussi fringant que lors des deux éditions précédentes. C’est alors que Frank Vandenbroucke prit son envol. Le coup de bluff devenait un coup de panache. Avec une aisance et une majestuosité impressionnantes. En un mot comme en cent : la classe ! Un véritable récital jusqu’à l’arrivée triomphale à Ans où il devancera Boogerd d’une demi-minute, den Bakker complétant le podium. 21 ans après Joseph Bruyère sur le boulevard de la Sauvenière, un autre coureur wallon remportait la plus grande course wallonne. Philippe Gilbert en fera de même en 2011... Entre-temps, seuls Eric Van Lancker, en 1990, et Dirk De Wolf, en 1992, avaient hissé les couleurs belges sur la plus haute marche du podium.

L’apogée d’une carrière... à 24 ans Frank Vandenbroucke à l'attaque sur la Vuelta 1999 - © PASCAL PAVANI - AFP A 24 ans, VDB signe la plus grande et la plus belle victoire de sa carrière. Mais on ne sait pas encore que ce sera aussi la dernière ! A la fin de l’année, il brillera encore sur les routes de la Vuelta, décrochant deux victoires d’étapes et le classement par points. Vainqueur de Paris-Nice la saison précédente, le neveu de Jean-Luc semble à l’aise sur bien des terrains. C’est un puncheur. Et son talent n’a d’égal que son caractère. Le cyclisme belge, mais aussi international, pense alors avoir trouvé celui qui va dominer la nouvelle décennie. Mais, entre-temps, Philippe Gaumont, son équipier français chez Cofidis, lui a présenté Bernard Sainz, rapidement surnommé le "Docteur Mabuse" dans le monde du cyclisme. Il emmènera bientôt le coureur belge sur les chemins glissants du dopage. Le faux docteur français sera d’ailleurs mis en examen et écroué cette année-là pour exercice illégal de la médecine. La suite de la carrière de Frank Vandenbroucke ne sera plus qu‘une longue descente aux enfers. Une suite de désillusions, de hauts et de bas, de scandales, de dépressions, jusqu’à sa mort dans une chambre d’hôtel au Sénégal, dix ans plus tard...