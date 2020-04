Rétro : Il y a 40 ans jour pour jour, un blaireau domptait "Neige-Bastogne-Neige"

Des températures négatives en plein mois d'avril, un vent glacial et une tempête de neige dès les premiers kilomètres : la 66ème édition de Liège-Bastogne-Liège aura été tout, sauf classique. Un contexte météo insolite qui vaudra à la Doyenne de 1980 le surnom de "Neige-Bastogne-Neige".

Au départ, ils étaient 174 coureurs, mais seuls 80 d'entre eux ont atteint Bastogne, et à peine 21 ont traversé l'arrivée au cœur de Liège. Plus de 150 abandons au sein du peloton, du jamais vu sur la Doyenne des Classiques.

Le début de cet enfer blanc est animé par le Belge Rudi Pevenage. Parti seul, le coureur de la formation Ijsboerke résiste durant de nombreux kilomètres au retour des favoris malgré une crevaison, mais une deuxième crevaison dans la Haute Levée met fin à ses espoirs.

Et ouvre la voie à un homme : Bernard Hinault. Le Blaireau de l'équipe Renault dompte le blizzard et s'échappe à 80 kilomètres de l'arrivée. Une course en solitaire conclue avec plus de... neuf minutes d'avance sur le Néerlandais Hennie Kuiper, dans une cité ardente qui n'aura jamais aussi mal porté son nom.

Après son succès en 1977, Bernard Hinault remporte la Doyenne pour la deuxième et dernière fois de sa carrière. Une victoire qui a failli ne jamais se produire, car une nouvelle chute de neige lors du ravitaillement aurait poussé le Français à abandonner, comme il l'avait confié au micro de la RTBF à l'issue de la course.

En attendant, le Blaireau est allé jusqu'au bout de l'effort et a failli en perdre deux doigts (les majeurs). Victime de gelures, il aura fallu plusieurs semaines à Bernard Hinault pour retrouver l'usage de ces doigts, et 39 ans plus tard, le Français en souffre encore. Comme quoi, remporter la Doyenne demande parfois un certain don de soi...