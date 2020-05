Rétro : Il y a 19 ans, Rik Verbrugghe gagnait le prologue le plus rapide de l’histoire du cyclisme

C’était le 19 mai 2001. Rik Verbrugghe n’avait jamais disputé le Tour d’Italie. Pour son premier jour de course sur le Giro, le Wallon faisait coupe double : le prologue et le maillot rose. Cela fait 19 ans qu’un coureur belge n’a plus porté le maillot rose. En attendant Remco Evenepoel ?

Rik, vous souvenez-vous du 19 mai 2001 ?

Je ne me souviens pas de la date exacte mais cette victoire dans le prologue du Giro reste un très bon souvenir.

59 km/h de moyenne

C’était un prologue de 7,6 km le long de la mer Adriatique. Vous étiez parti parmi les tous premiers, alors que d’habitude les favoris partent les derniers. Pourquoi ?

Claudy Criquielion était mon directeur sportif à l’époque. Nous avions bien analysé la météo et j’avais demandé à Claudy de pouvoir partir tôt parce que, selon les prévisions, le temps pouvait changer. On annonçait de la pluie en fin de journée. Claudy était d’accord. Il fallait communiquer l’ordre de départ des coureurs la veille et il m’a dit : "je t’ai fait partir le deuxième. On aura les temps de référence du premier ". Cela, c’est la petite histoire. Finalement on a tous eu les mêmes conditions météorologiques mais cela me soulageait, m’enlevait un certain stress de ne pas devoir attendre toute la journée avant de m’élancer. Partir le dernier met aussi une certaine pression parce qu’on voit tous les temps défiler. Je n’avais donc plus cette pression. Du coup, j’ai même établi un record de vitesse à près de 59 km/heure avec vent dans le dos bien sûr, mais cela reste toujours le record du prologue le plus rapide de l’histoire.

58, 8 km/heure de moyenne ! Vous êtes donc, et cela risque de durer encore longtemps, l’homme le plus rapide de l’histoire du cyclisme. Quelle est la valeur de cet exploit à vos yeux ?

J’en suis fier. Maintenant, c’est un record qui ne veut pas dire grand-chose en cyclisme. Ce n’est pas comme en athlétisme. J’ai manqué de peu la barre mythique des 60 km/heure mais, pour atteindre une moyenne de 59 en partant de zéro, cela veut dire que j’ai constamment roulé au-dessus de 60 km/heure. La belle anecdote c’est que je me souviens qu’en franchissant la ligne j’avais l’impression de ne pas avoir fait un bon temps parce qu’on n’est pas habitué à faire 7 à 8 km à 60 km/h sur un vélo de chrono. J’avais une sensation un peu bizarre, comme si ça n’allait pas être suffisant. Je n’avais pas de compteur donc je n’avais aucune idée de la vitesse à laquelle j’avais roulé.



Un choix gagnant manifestement et, au bout de l’effort, le maillot rose…



Oui, l’année suivante, j’ai retenté le même coup. C’était un départ à Groningen sur un parcours beaucoup plus technique et mon temps n’a été amélioré que par un des quatre ou cinq derniers coureurs à partir (ndlr : l’Espagnol Juan Carlos Dominguez). Je n’ai été privé du maillot rose que pour quelques centièmes de secondes. Au Tour d’Espagne en 2005, il m’est aussi arrivé la même mésaventure. J’ai été privé du maillot de leader alors que j’ai terminé le prologue dans la même seconde que le vainqueur (ndlr : Menchov à Grenade).

J’entends bien que partir tôt vous a enlevé pas mal de stress, mais l’attente a dû être interminable avant le verdict final. Les grands favoris, Gontchar, champion du monde en titre, et Olano, un ancien champion du monde de la spécialité lui aussi, s’élançaient les derniers.C’est vrai. Cela me paraissait une éternité. Le bus de l’équipe était resté en Belgique. Nous avions le petit mobile-home et c’est à bord celui-ci que j’ai patienté.