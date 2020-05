Rétro : Greg Van Avermaet "Saint-Vith" au palmarès du Tour de Belgique en 2015

Une "dream team" au service de Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet produit son effort - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Et sur ce "mini Liège-Bastogne-Liège", la force de frappe de l'équipe BMC (avec Rohan Dennis, Jempy Drucker, Manuel Quinziato, Dylan Teuns, Michael Schär...) fait merveille.

Après l'enchaînement Rosier-Stockeu-Haute Levée, Greg Van Avermaet est dans un fauteuil. Les deux coureurs qui le précèdent au général, Matthias Brändle (malade) et Arnaud Démare, ont abandonné, reste à remporter ce Tour de Belgique avec panache...

Dans les dix derniers kilomètres, Tiesj Benoot (Lotto Belisol), Egor Silin (Katusha) et Greg Van Avermaet parviennent à prendre la poudre d'escampette. Comme quatre ans plus tôt, le coureur BMC retrouve le Russe dans le final de l'étape reine du Tour de Belgique. Comme quatre ans plus tôt, un coureur Lotto va-t-il le devancer sur la ligne ?

Non, car dans les rues de Saint-Vith, Greg Van Avermaet anticipe le sprint et, malgré un retour désespéré de Tiesj Benoot, il peut lever les bras pour la deuxième fois de la saison après avoir remporté deux mois et demi plus tôt la troisième étape de Tirreno-Adriatico.

Son troisième succès de l'année coule de source, puisqu'il s'adjuge également le classement général du Tour de Belgique devant Tiesj Benoot et Gaëtan Bille, cinquième de l'étape dans le sillage de Dylan Teuns.

Ces deux succès confirment la montée en puissance de Greg Van Avermaet qui, un mois et demi plus tard, s'adjugera une étape du Tour de France. Avant de connaître deux saisons couronnées de succès en 2016 et 2017...