Rétro "Flèche Brabançonne" : De grands champions et de grosses surprises...

La soixantième édition de la Flèche Brabançonne, qui clôt le chapitre des Flandriennes pour ouvrir celui des Ardennaises, aurait dû tenir en haleine tous les passionnés de vélo ce mercredi. Mais la pandémie de coronavirus en a décidé autrement... >> Nos cinq grands moments de l'E3 : Boonen le cannibale, Merckx à la diète... >> Gand-Wevelgem en sept éditions mémorables >> Ronde 2017 : Le jour où Philippe Gilbert a mis la Flandre à ses pieds Pour atténuer votre peine, nous vous proposons de revivre, par écrit ou en vidéo, quelques-unes des plus belles éditions de la Brabantse Pijl... Une course créée en 1961 qui a souri aux plus grands champions, mais qui a aussi connu son lot de surprises !

2013 : Un sprint royal entre Peter Sagan et Philippe Gilbert Philippe Gilbert et Peter Sagan - © DAVID STOCKMAN - BELGA D'autres "légendes" du cyclisme figurent au palmarès de la Flèche Brabançonne : Eddy Merckx, Jan Janssen, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck, Claudy Criquielion, Johan Museeuw, Michele Bartoli... En 2013, Peter Sagan y remporte son quatrième succès en Belgique, après deux étapes des Trois Jours de La Panne et Gand-Wevelgem quinze jours plus tôt. Après un somptueux duel avec le Champion du Monde Philippe Gilbert, le coureur de la Liquigas, alors âgé de 23 ans, devance son rival belge de quelques centimètres sur la ligne d'arrivée tracée à Overijse. Philippe Gilbert prendra sa revanche l'année suivante pour ajouter une deuxième Flèche Brabançonne à son tableau de chasse, après celle conquise en 2011. Flèche brabançonne 2013 : Victoire de Peter Sagan - Flèche brabançonne 2013 - 09/04/2013 Le Slovaque Peter Sagan (Cannondale) a remporté la 53e édition de la Flèche Brabançonne cycliste (1.HC), disputée mercredi sur 200 km entre Louvain et Overijse. Le vainqueur de Gand-Wevelgem a devancé au sprint d'une demi-roue le champion du monde Philippe Gilbert (BMC), Björn Leukemans (Vacansoleil) prenant la 3e place à quelques longueurs. Le Français Sylvain Chavanel a gagné le sprint pour la quatrième place quelques secondes plus tard devant l'Allemand Simon Geschke et Greg Van Avermaet. Flèche Brabançonne 2014 : Victoire de Philippe Gilbert - Flèche brabançonne 2014 - 16/04/2014 Philippe Gilbert a signé un retour gagnant sur les routes belges. Le coureur BMC, qui disputait sa première course en Belgique de la saison, a remporté la 54e édition de la Flèche Brabançonne en réglant au sprint Michael Matthews (Orica-GreenEdge) et Tony Gallopin (Lotto-Belisol). Philippe Gilbert (BMC) débloque son compteur 2014 au meilleur moment et fait le plein de confiance avant la trilogie Amstel-Flèche Wallonne-Doyenne. L'ancien champion de Belgique, déjà très actif au Pays Basque, inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès de cette épreuve qui lui réussit plutôt bien. Vainqueur en 2011, il avait également pris la deuxième place l'an dernier derrière Sagan. C'est aussi sa première victoire dans une classique du printemps depuis son arrivée chez BMC. Flèche brabançonne 2011 : Victoire de Philippe Gilbert - Flèche brabançonne 2011 - 13/04/2011 Philippe Gilbert (Bel, Omega Pharma-Lotto) a remporté la Flèche Brabançonne (200km) ce mercredi en devançant au sprint Björn Leukemans (Bel, Vacansoleil).

Edwig Van Hooydonck, le recordman de victoires Edwig Van Hooydonck remporte la Flèche Brabançonne 1987 - © ARCHIVES - BELGA Edwig Van Hooydonck n'a gagné "que" vingt courses en dix ans de carrière, mais l'Anversois avait bon goût : deux Tours des Flandres, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, A travers la Belgique... et quatre éditions de la Flèche Brabançonne, entre 1987 (son tout premier succès) et 1995 (son tout dernier succès) ! En 1987, le coureur de l'équipe Superconfex n'a que vingt ans lorsqu'il décoche une première Flèche du côté de Rhode-Saint-Genèse. C'est ensuite à Alsemberg qu'il va lever les bras à trois reprises, toujours pour le compte d'équipes néerlandaises (Buckler, Wordperfect et Novell), en 1991, 1993 et 1995. Flèche Brabançonne 1993 : Victoire d'Edwig Van Hooydonck - Flèche Brabançonne 1993 - 28/03/1993 Victoire d'Edwig Van Hooydonck sur la Flèche brabançonne en 1993.

2005-2007 : Les années Oscar Freire Oscar Freire - © VINCENT VAN DOORNICK - BELGA L'Espagnol Oscar Freire possède un palmarès assez atypique et a réalisé quelques triplés aussi prestigieux qu'étonnants. Trois fois Champion du Monde (1999, 2001, 2004) et triple lauréat de Milan-Sanremo (2004, 2007, 2010), le natif de Torrelavega a également régné sur la Flèche Brabançonne entre 2005 et 2007. Le leader de l'équipe Rabobank avait trouvé un terrain de jeu idéal du côté d'Alsemberg : jamais décramponné, il a réussi à régler au sprint ses derniers compagnons d'échappée trois fois de suite. Du grand art ! Flèche Brabançonne 2005 : Victoire d'Oscar Freire - Flèche Brabançonne 2005 - 08/04/2005 Premier succès pour le coureur espagnol dans la flèche brabançonne. Flèche Brabançonne 2006 : Victoire d'Oscar Freire - Flèche Brabançonne 2006 - 08/04/2006 Doublé du coureur espagnol Oscar Freire. Flèche Brabançonne 2007 : Victoire d'Oscar Freire - Flèche Brabançonne 2007 - 08/04/2007 Triplé pour le coureur espagnol Oscar Freire dans la Flèche Brabançonne.

Un "one-shot" pour De Waele, Rosseler, Hermans, Wellens... Thomas De Gendt, Sébastien Rosseler et Jurgen Vandewalle - © YORICK JANSENS - BELGA La Flèche Brabançonne a également souri à quelques coureurs qui n'ont jamais réussi à inscrire leur nom au palmarès d'une autre Classique belge du printemps. C'est le cas notamment de Fabian Dewaele qui, en 2002, porte les couleurs de la prestigieuse équipe Mapei-QuickStep après avoir passé cinq saisons chez Lotto. Du côté d'Alsemberg, il devance dans un sprint à trois ses compatriotes Erwin Thijs (Palmans - Collstrop) et Chris Peers (Cofidis) : un podium 100% belge, et assez surprenant ! Huit ans plus tard, autre podium 100% belge complètement déluré : c'est également au terme d'un sprint à trois que Sébastien Rosseler (RadioShack) surprend le jeune Thomas De Gendt (Topsport Vlaanderen) et Jurgen Vandewalle (QuickStep-Innergetic). Assurément le plus beau succès de la carrière du Buffle de Stoumont ! En 2015, Ben Hermans profite du marquage à la culotte sur son coéquipier chez BMC Philippe Gilbert pour aller remporter sa première victoire en plus de quatre ans alors qu'en 2018, c'est Tim Wellens (Lotto-Soudal) qui décroche la timbale en solitaire, devant l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), vainqueur l'année précédente, et son coéquipier Tiesj Benoot... Flèche Brabançonne 2002 : Victoire de Fabien De Waele - Flèche Brabançonne 2002 - 08/04/2002 Victoire du coureur belge Fabien De Waele. Flèche brabançonne 2010 : Victoire de Sébastien Rosseler - Flèche brabançonne 2010 - 10/04/2010 Sébastien Rosseler a remporté la 50ème édition de la Flèche Brabançonne, disputée entre Louvain et Overijse. Le Wallon a devancé au sprint ses deux compagnons d'échappée, Thomas De Gendt et Jurgen Van De Walle. Flèche Brabançonne 2015 : Victoire de Ben Hermans - Flèche brabançonne 2015 - 15/04/2015 Ben Hermans (BMC) s'est imposé dans la 55e édition de la Flèche Brabançonne. Le coureur belge s'est échappé à un peu plus de trente kilomètres de l'arrivée et a réussi à conserver quelques mètres d'avance sur les favoris. Au sommet du Schavei, le coureur BMC a devancé Michael Matthews (Orica-GreenEdge), Philippe Gilbert (BMC) et Tony Gallopin (Lotto-Soudal), soit le podium de l'an dernier mais dans un ordre différent. Le vétéran italien Davide Rebellin (CCC) complète le top 5. Flèche Brabançonne 2018 : Victoire de Tim Wellens - Flèche brabançonne 2018 - 11/04/2018 Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté la 58e édition de la Flèche Brabançonne (1.HC). Après 201,9 kilomètres entre Louvain et Overijse, le Belge de 26 ans s'est imposé en solitaire, parti à 8 kilomètres de la ligne. L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), vainqueur en 2017, et Tiesj Benoot (Lotto Soudal) complètent le podium. Pieter Serry (Quick-Step Floors) est 4e, Dylan Teuns (BMC) 7e et Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise) 9e.