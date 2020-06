Rétro Dauphiné 2019 : Wout van Aert prend une nouvelle dimension, Chris Froome perd le Tour

Mais ce n'est que partie remise pour l'ancien Champion du Monde de cyclo-cross, qui a été l'une des sensations du printemps... et il va surgir là où on ne l'attend pas (ou moins, en tout cas...).

La troisième étape est promise aux sprinteurs. Wout van Aert se mêle à l'emballage final et n'est devancé que par l'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), l'un des finisseurs les plus véloces du moment.

Dès la première étape, le coureur belge de la formation Jumbo-Visma est dans le coup : il se mêle au sprint du peloton principal, composé d'une soixantaine de coureurs, et termine à la troisième place derrière Edvald Boasson Hagen et Philippe Gilbert.

Après une campagne des Classiques très réussie (deuxième de l'E3, troisième des Strade Bianche, sixième de Milan-Sanremo...) mais dénuée de succès, Wout van Aert a coupé pendant un mois et demi après l'Amstel Gold Race et se présente frais au départ du Dauphiné.

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) a remporté, au sprint devant Philippe Gilbert et Wout van Aert, la première étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) disputée entre Aurillac et Jussac sur 142 km dimanche.

L'Irlandais Sam Bennett a remporté la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre le Puy en Velay et Riom (177 km) au terme d'un sprint massif où il a devancé Wout van Aert et Davide Ballerini. En plus de Van Aert, trois autres belges sont parvenus à se placer dans le top 10: Edward Theuns (5e), Jens Debusschere (8e) et Bjorg Lambrecht (10e).

Wout van Aert survole le chrono, Chris Froome chute

Chris Froome évacué en ambulance - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Un contre-la-montre de 26.1 kilomètres disputé autour de Roanne figure au menu de la quatrième étape de ce Dauphiné. Les favoris ? Ils sont nombreux : Tom Dumoulin, Chris Froome, Tejay Van Garderen...

Mais lors de la reconnaissance de ce chrono, le quadruple vainqueur du Tour est déstabilisé par une rafale de vent alors qu'il vient de lâcher son guidon, chute à 60 km/h en descente et finit sa course dans un mur. Le verdict est sans appel : fractures du fémur droit, du coude droit, de plusieurs côtes... Son état nécessite une opération de huit heures. Sa saison est terminée, ses rêves de cinquième succès sur le Tour de France s'envolent.

Wout van Aert, lui, reste concentré sur le premier contre-la-montre de sa saison. Le Belge a déjà remporté un chrono dans la carrière (le prologue du Tour de Belgique en 2016) et va en décrocher un deuxième brillamment : à 46.561 km/h de moyenne, il en termine en 33:38 et repousse son plus proche poursuivant, l'Américain Tejay Van Garderen, à 31 secondes. Un gouffre !

"J'ai beaucoup travaillé le chrono ces derniers temps, j'avais de bonnes sensations ces dernières semaines, mais je ne m'attendais pas à ça, déclare alors Wout van Aert après son premier succès sur le WorldTour. Je savais déjà que j'étais un bon rouleur, mais je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de me concentrer sur cet exercice et je n'avais pas non plus le bon matériel. Cela fait une grosse différence d'être dans un team expérimenté."

