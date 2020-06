Retour du cyclisme : Première course ce dimanche avec le Championnat de Slovénie

Après plus de trois mois d’arrêt complet suite à la crise du coronavirus, le cyclisme fait son retour ce dimanche. Le Championnat de Slovénie sur route est la première course professionnelle post-Covid19. Les Slovènes, qui ont annoncé la fin de l’épidémie sur leur sol, seront donc les premiers Européens à organiser un championnat national.

L’UCI avait interdit et suspendu les courses jusqu’au 1er juillet, mais la Slovénie a reçu une autorisation spéciale. Sur place, le confinement a été très, voire trop, strict et la plupart des coureurs slovènes sont restés au pays. La Slovénie a donc apporté suffisamment de garanties pour la bonne tenue et organisation de son championnat national.

Vers un duel entre Roglic et Pogacar

Depuis la mi-mars et ce Paris-Nice écourté, le vélo était à l’arrêt. Pendant ce long confinement, les coureurs ont enfilé les kilomètres mais en restant statiques, sur les rouleaux et home trainers. Certains se sont lancés dans des courses virtuelles, mais rien ne remplace la route. Ce championnat de Slovénie va donc permettre de mesurer une première fois le niveau de condition des coureurs après cette période trouble et inattendue.

Le Championnat de Slovénie devrait ressembler à une course de côte avec une dernière montée de 5 kilomètres (à 8% de moyenne). Les meilleurs seront là, à commencer par le N°1 mondial Primoz Roglic. Il est a priori l’un des deux favoris, avec le talentueux Tadej Pogacar. Mais encore une fois, vu les conditions très spéciales, rien ne nous garantit une victoire d’un favori. Celui qui enfilera le maillot de champion de Slovénie ce dimanche sera probablement le coureur qui a le mieux géré ses trois mois de confinement.

Pour la suite du calendrier, les premières courses du WorldTour débuteront le 1er août, avec notamment les Strade Bianche. D’autres courses moins importantes, notamment en Roumanie et en Pologne sont prévues au mois de juillet.