Retour à Liège pour la Doyenne

ASO, le Pesant et la Province de Liège ont résigné ce matin la convention figeant les modalités de départ et d’arrivée des deux classiques ardennaises dans leurs version hommes et femmes pour les six prochaines années.

Comme attendu, la Doyenne des classiques reviendra au centre de Liège à partir de 2019 délaissant Ans où elle avait pris ses quartiers depuis 1992.

Aujourd’hui, si aucune implantation n’a été officialisée comme futur site d’arrivée, il apparaît évident que peu de sites sont capables d’accueillir la grande machine de Liège Bastogne Liège en cité ardente.

Lors de la dernière arrivée à Liège en 1991, Moreno Argentin s’était imposé sur le boulevard de la Sauvenière. Un scénario qui semble peu probable aujourd’hui car depuis lors les aménagements urbains et le tracé en site propre des bus ont modifié la chaussée au point d’être un véritable obstacle à un retour sur la Sauvenière.

À côté, le boulevard d’Avroy attend impatiemment que l’on retrace la ligne branche sur son asphalte lui qui a déjà accueilli le Tour, la Vuelta et le Giro. Avec son parc central, il présente tous les atouts pour séduire à nouveau les organisateurs qui aujourd’hui n’ont pas encore arrêté leur choix.

Reste enfin le quai Mativa, théâtre de la victoire de Kittel lors de l’arrivée de l’étape du Tour en 2017. Une possibilité qui répond aux critères logistiques nécessaires reste à savoir si ASO souhaite arriver sur un site décentré.

La seule certitude aujourd’hui dans ce retour à Liège, est comme l’a rappelé Christian Prudhomme une volonté d’obliger les équipes à modifier leur tactique. Plus question d’attentisme. Christian Prudhomme et ses adjoints l’ont répété, plus de difficulté dans les 10 derniers kilomètres. Exit donc logiquement la côte d’Ans mais sans doute aussi celle de Saint Nicolas. Le final devrait se dessiner du côté de Beaufays, Embourg ou Chaudfontaine après la Redoute avant de foncer vers le centre de la cité ardente.

Ans, la commune de Grégory Philippin se consolera en héritant du départ de la flèche wallonne pour la prochaine édition. Car si l’arrivée à Huy est prolongée pour 6 éditions au moins, les départs se dérouleront désormais en alternance un an sur deux en province de Liège et en région wallonne.