Renaud Collette, le speaker du TRW qui parlait à l'oreille de… personne!

Malgré la bonne volonté des organisateurs et évidemment des coureurs, et même si les mesures sanitaires un peu pesantes n’ont rien enlevé à l’ambiance toujours aussi conviviale de l’épreuve, l’esprit festif si typique du vélo n’était pas vraiment présent lors du Tour cycliste de Wallonie qui s’est achevé hier à Érezée sur une belle victoire du Français Arnaud Démare.

Depuis quatre ans, c’est Renaud Collette qui donne vie aux sites de départ et d’arrivée du TRW. Il officie également sur la Flèche Ardennaise, le Tryptique Ardennais ou encore le Tour de Liège. Ces quatre derniers jours, et même s’il a gardé en permanence le sourire dans la voix, il faisait peine à voir notre speaker Renaud sur ce TRW 2020 disputé intégralement à huis clos. Un peu comme un chanteur devant une salle vide, il parlait… dans le vide.

Interview un brin surréaliste réalisée sur la ligne d’arrivée de la troisième étape à Visé.

Renaud, que c’est bizarre un speaker sans son public…

" D’habitude, on joue avec le public, on essaie d’animer la zone de départ et la ligne d’arrivée et là… rien de tout cela ! C’est un peu calme, c’est tristounet. Mais voilà, on aime le vélo, alors on fait le job parce qu’on est ravi de se retrouver sur une course cycliste ! "

Il faut se surpasser, il faut aller chercher la motivation ! On s’emballe en… imaginant qu’il y a des spectateurs même s’il n’y en pas malheureusement.

Mais vous faites le job… pour qui ?

" On fait le job pour qui ? Eh bien, pour les prestataires de l’organisation, pour les quelques riverains qui ont la chance de pouvoir se trouver aux abords de la ligne d’arrivée, pour les médias et surtout les journalistes de la presse écrite qui sont attentifs à ce que je raconte, et puis pour les staffs et les soigneurs qui attendent les coureurs derrière la ligne d’arrivée. Il y a donc des gens qui m’écoutent oui, environ soixante à septante personnes… "

Devez-vous vous " conditionner " ?

" Il faut se surpasser, il faut aller chercher la motivation ! Je vous avoue que c’était compliqué sur la première étape. Il n’y aucun retour, il n’y a pas les habituels applaudissements du public. Mais quand on connaît le vélo, on arrive à en parler, on s’emballe en… imaginant qu’il y a des spectateurs même s’il n’y en pas malheureusement. "