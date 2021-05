Remco, pardonne-nous, car nous ne savions plus ce que nous faisions…

Depuis le début de ce Giro, quelque chose m’empêchait de profiter pleinement de cette magnifique course. J’ai beau être un journaliste sportif passionnément attaché à la cause cycliste, je ressentais comme un malaise. Chaque matin, mon estomac se nouait à la lecture des journaux, à l’écoute de la radio, à la découverte des réseaux sociaux. Ce malaise était lié à celui que tout le monde appelle désormais uniquement par son prénom : Remco. La désagréable impression d’un trop-plein… Qui trop embrasse mal étreint.

Ce gamin de 21 ans nous a fait perdre la boule. Notre pays attend depuis si longtemps… Lucien Van Impe est le dernier Belge vainqueur du Tour de France en 1976, Freddy Maertens est le dernier Belge vainqueur du Tour d’Espagne en 1977, Johan De Muynck est le dernier Belge vainqueur du Tour d’Italie en 1978 ! Oui, Evenepoel nous a fait tourner la tête. Comme l’aventurier assoiffé dans le désert et croyant soudain être sauvé à l’approche d’une oasis, nous avons, nous aussi, été aveuglés par un mirage. Souvenez-vous de cette fameuse sixième étape et de l’emballement médiatique totalement dingue lorsque de très nombreux sites Internet ont annoncé dans une farandole de "pushes" que le prodige de Deceuninck-Quick Step prenait le maillot rose… avant de se rendre compte de leur bourde et de féliciter, gênés, l’inattendu Hongrois Attila Valter.

Comment croire une seule seconde qu’un coureur "humain" qui revient d’une terrible fracture du bassin, qui n’a plus couru en compétition depuis neuf mois, qui n’a jamais disputé une course à étapes de trois semaines et qui n’a jamais passé des cols au-delà de 2000 mètres en compétition, puisse remporter une épreuve aussi difficile et relevée que le Giro face à des concurrents comme Egan Bernal et Simon Yates ? Il n’est pas interdit de croire aux miracles et l’histoire du sport est parsemée de belles et jolies surprises. Mais là, malgré l’exceptionnel moteur du garçon, c’était trop "gros".

Et pourtant, fin avril, un certain Eddy M. de Meise avait prévenu. "Il vaut mieux être discret, montrer ce qu’il vaut avec ses jambes. Il ne faut pas trop parler avant d’avoir fait les courses. Remco a des qualités extraordinaires mais la compétition, c’est autre chose. Il faut démontrer dans les courses et pas seulement dans les médias. Ça m’étonnerait qu’il puisse jouer la gagne en Italie. Un coureur qui n’a pas couru pendant autant de temps… en plus, il y a du beau monde au Giro. Faire un podium ça me paraît un peu précoce." Eddy Merckx, à qui on compare d’ailleurs souvent Remco Evenepoel, a été critiqué pour ses propos tenus en direct sur notre radio VivaCité. Certains l’ont taxé de… jalousie ! Même s’il ne souhaite, c’est certain, que du bien au gamin, le Cannibale doit bien rire dans sa barbe (qu’il n’a pas) aujourd’hui.

"Prêt pour la Remco-mania ?", "Evenepoel, au nom du rose", "Evenepoel et Bernal vers un nouveau clash", "Evenepoel reprend une seconde à Bernal !"… Tous les médias belges, et principalement ceux du nord du pays (où le vélo est tellement populaire), ont rêvé et… ont vendu du rêve. La population a suivi. Chez le boulanger, chez le boucher, chez le poissonnier, la domination annoncée du jeune Belge au Giro est devenue en ce mois de mai un vrai sujet de conversation pour monsieur et madame tout-le-monde, comme la météo pourrie ou le pourri Covid.

Je reste encore et toujours perplexe, songeur et un peu inquiet aussi en revoyant les images de ces nombreux journalistes pourchassant Evenepoel et sa petite valise dans les larges allées de l’Aéroport de Bruxelles-National le jour de son décollage pour l’Italie. Je n’ai pas reconnu " mon " métier. Que les médias l’attendent en vainqueur à sa descente d’avion serait logique et tellement beau. Et j’espère d’ailleurs être de la partie le jour où ça arrivera ! Mais cette couverture disproportionnée avant même son départ pour Turin a déformé la réalité : non, Remco ne faisait pas partie des favoris de ce 104ème Tour d’Italie ! Il fallait raison garder et ne pas tomber dans une euphorie précoce et… sans doute pesante pour le principal intéressé. Certes, lui-même n’a pas toujours fait preuve d’humilité depuis ses débuts fracassants. Certes, il est parfois apparu irritant par ses commentaires impulsifs et donneurs de leçon sur ses comptes Instagram ou Twitter. Mais, malgré la légitime satisfaction affichée après une première semaine de course plus que correcte, malgré une tactique d'équipe clairement à son avantage et non à celui de Joao Almeida, Evenepoel n’a jamais ouvertement dit qu’il voulait ou pouvait gagner ce premier grand Tour. La presse a -elle- globalement manqué de nuance.

Nous rêvons, moi le premier évidemment, de le voir un jour en rose à Milan ou en jaune à Paris. Mais nous devons tous retomber les pieds sur terre, retrouver le sens des réalités et la lucidité que nous sommes censés incarner dans l’exercice de notre métier.

Outre les dégâts physiques liés à sa chute mercredi (plus de peur que de mal), outre la fatigue musculaire, il faudra surtout évaluer les dégâts psychologiques chez un tout jeune coureur qui découvre l’échec (et ça peut faire très mal) après avoir enchaîné les succès en 2020 (juste avant sa chute en Lombardie) : Tour de San Juan, Tour d’Algarve, Tour de Burgos, Tour de Pologne. Quatre courses par étapes, quatre victoires ! Oui mais… "ces courses sont des courses de préparation" nous expliquait déjà à l’époque l’un de nos consultants, Jean-Luc Vandenbroucke, histoire de calmer l’emballement généralisé. "Toutes les victoires sont bonnes à prendre évidemment et bravo à Remco d’avoir été les chercher. Mais quel coureur du top prend le départ du Tour de San Juan ou du Tour de Pologne en en faisant un réel objectif ? Quelle valeur y a vraiment la concurrence en comparaison avec celle d’un grand Tour ? Evenepoel est un diamant brut qu’il faut polir et ça prendra du temps." Sur ces courses-là, malgré son manque d’expérience, il a été éblouissant mais il n’aurait pas dû… éblouir autant les journalistes habitués et expérimentés que nous sommes.

Nous souhaitons sincèrement le meilleur à Remco Evenepoel, bourré de qualités, poli, intelligent, bien élevé, bien entouré (même si le staff de Deceuninck-Quick Step aurait sans doute été mieux inspiré en le relançant sur une course moins exposée et médiatisée que le Tour d’Italie). Nous rêvons, moi le premier évidemment, de le voir un jour en rose à Milan ou en jaune à Paris. Mais nous devons tous retomber les pieds sur terre, retrouver le sens des réalités et la lucidité que nous sommes censés incarner dans l’exercice de notre métier. Notre autre consultant Gérard Bulens n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins : "Je pense que c’est dans l’excès. Il faut laisser à ce jeune garçon le temps de revenir à la compétition à son rythme. Les derniers sur qui on a mis la pression de cette manière ont très mal fini leur carrière cycliste. Laissons-lui la possibilité de s’extérioriser, que la presse ne soit pas écrasante avec lui."

Alors, Remco, pardonne-nous ! Nous ne savions plus ce que nous faisions. Tu n’as rien perdu de ton immense talent sur les routes italiennes. Mais tu as appris, bien plus encore que si tu avais gagné. Un jour, ton corps et ta tête seront prêts pour remporter un grand Tour. Ce n’était pas encore le cas en ce pluvieux mois de mai. Mis dans la ouate depuis le début de ta carrière, tu vas devoir apprendre à gérer les petites déceptions et les grandes désillusions. La chute dans le Sormano et l’abandon au Giro font partie du processus.

Quant à nous, nous allons apprendre à garder la tête froide et à être patients. Eddy Merckx n’a pas gagné son premier Giro. Mais bien son deuxième.