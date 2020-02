Remco Evenepoel voit-il la vie en rose ?

Désormais, son appétit le dirige vers Tirreno-Adriatico . La carte l’inspire. En regardant le profil, Evenepoel se lèche les babines. Entre l’arrivée à Sassotetto et le chrono de San Benedetteo del Tronto, il trouvera un terrain propice à ses qualités. Après les succès à San Juan et l’Algarve, notre compatriote ne se fixe pas de limite.

En moins d’un mois, Remco Evenepoel a remporté autant de victoires que sur l’ensemble de la saison 2019 (dix). Et ce n’est qu’un début. A sa descente du podium dimanche, le prodige a fait le point sur sa condition : "Je ne suis pas encore à mon pic de forme". Même si elle peut paraître hautaine, la déclaration d’Evenepoel n’est en fait qu’une simple constatation, une annonce destinée aux autres coureurs du peloton. A bon entendeur…

La haute montagne comme une inconnue

Son programme affiche la course entre deux mers, la Flèche brabançonne, la Flèche wallonne et la Doyenne avant de filer au Giro. Son premier Grand Tour. Un rendez-vous anticipé sous l’insistance du coureur lui-même. Aujourd’hui, certains s’interrogent là où les optimistes rêvent : Evenepoel est-il capable de gagner le Tour d’Italie ? La question semble remplie de candeur infantile mais à y regarder de plus près, elle n’est pas dénuée de sens. A 20 ans à peine, Evenepoel brûle les étapes. Dimanche, le champion d’Europe du chrono a dominé le champion du monde de la discipline qui l’avait battu fin septembre à Harrogate.

C’était un objectif enfoui au plus profond de lui, démontrer que sa progression est constante et que ses limites ne s’érigent pas encore à l’horizon. Les résultats d’Evenepoel surprennent. Personne n’imaginait vraiment qu’il allait remporter les deux premières courses par étapes de son programme. La suite semble plus difficile à croquer. Le Giro est un morceau copieux. Trop sans doute. La haute montagne s’érige comme un point d’interrogation sur le chemin de Remco. La répétition des efforts sur trois semaines en est un autre. A 20 ans, Remco possède le talent naturel, dispose de l’audace de sa jeunesse mais il manque sans doute de l’endurance suffisante qui lui permettrait de se parer de rose le 31 mai à Milan.

Un bonheur éphémère qu'il pourrait par contre embrasser le 9 mai à Budapest lors du prologue de 8,6 kilomètres dans la capitale hongroise.