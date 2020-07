Remco Evenepoel va courir son premier monument du cyclisme: le Tour de Lombardie

Alors qu'il prépare la saison avec son équipe du côté de l'Italie, Remco Evenepoel en a profité pour aborder un peu son programme de course pour la suite de l'année. Avec tout d'abord le tour de Burgos en Espagne avant d'aller sur le Tour de Pologne.

"Ce sera ma première fois en Pologne et je suis impatient", a déclaré le Belge. Et d'ajouter : "Je vais commencer le Tour de Pologne sans aucune pression. J'ai déjà prouvé que je pouvais courir pour la victoire finale dans ce genre de course par étapes. Et puis, mes principaux objectifs sont plus tard dans la saison. Mais nous verrons comment je me sens et si l'opportunité se présente, je ne la gaspillerai pas. Je n'ai pas à faire mes preuves mais j'attends toujours beaucoup de moi."

La suite pour le prodige belge, c'est du côté de l'Italie que ça se passe. Le vainqueur de la Clasica San Sebastian 2019 va disputer le Tour de Lombardie. "C’est une course magnifique et prestigieuse. Nous en avons déjà parlé et nous aurons une équipe solide car ce sera très difficile. Si je dois le comparer à une course que j'ai déjà faite, je dirais la Clasica San Sebastian, mais je m'attends à ce que ce soit encore plus difficile. Le temps sera crucial cette année avec des températures qui pourraient facilement monter jusqu'à 30 degrés. Cela ne me fait pas vraiment peur mais ce sera une course difficile. Mais c'est normal, c'est un monument."

Après ces belles courses, Remco aura encore du pain sur la planche avec les championnats nationaux et le contre-la-montre aux championnats d'Europe notamment.