Remco Evenepoel sort un nouveau numéro et s'offre la 2e étape du Tour d'Algarve

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a remporté la 2e étape, l'étape-reine, du Tour d'Algarve cycliste (2.Pro) jeudi entre Sagres et le sommet de l'Alto da Foia, une ascension classée en première catégorie (7,4 km avec un dénivelé positif moyen de 6%) qui consacre généralement le vainqueur final de cette course par étapes. Attaquant à 500 mètres de la banderole , il a résisté au retour de l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe), 2e dans sa roue, et de l'Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation), 3e à 2 secondes. Tim Wellens (Lotto Soudal) a fini 5e à 2 secondes.

Evenepoel s'empare du maillot jaune de leader que détenait son équipier le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) après sa victoire au sprint dans la 1ère étape mercredi à Lagos. Schachmann est 2e dans le même temps. Le Portugais Rui Costa (Israel Start-Up Nation) est 3e à 2 secondes. Wellens est 5e également à 2 secondes.

Quatre petites bosses, parfois raides, placées sur les 35 derniers kilomètres de ce parcours long de 183,9 km précédaient l'ultime montée. Elles n'ont pas permis d'effectuer une véritable sélection.

Mais le maillot jaune Jakobsen et les autres sprinters avaient tous disparu du peloton de tête à l'approche de la montée finale. Le peloton, mené par l'équipe UAE Team Emirates, était alors en pleine poursuite sur le trio d'échappés partis rapidement où figurait Dries De Bondt, coéquipier de Mathieu van der Poel chez Alpecin-Fenix. Van der Poel avait essayé de mettre en place une attaque au départ avec Jenthe Biermans, sans y parvenir.

Van der Poel a pu demeurer longtemps dans le peloton toujours plus réduit, où les EAU ont maintenu le rythme après la fin de l'échappée. Philippe Gilbert a été l'un des premiers grands noms à devoir céder à 16 km de l'arrivée.

Une trentaine de coureurs partis de Monchique se sont regroupés dans la montée finale de 7,4 kilomètres, sur laquelle Van der Poel et Ilan Van Wilder ont dû renoncer à accompagner les meilleurs à quatre kilomètres de l'arrivée. Malgré le rythme rapide des EAU et des Ineos, Astana a placé quelques attaques, dont celle de Miguel Angel Lopez à 3 km du but final. Mais tout comme Simon Geschke, le Colombien n'a pas eu de liberté. Deceuninck-Quick Step a pris le contrôle de la course en finale avec son jeune Portugais Joao Almeida. Il a eu raison de Michal Kwiatkowski, ancien vainqueur au sommet de cette montée, et a amené Evenepoel dans un fauteuil au dernier kilomètre.

Evenepoel a placé son attaque à 500 mètres de l'arrivée, et personne n'a pu y répondre dans un premier temps. Seul le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann est revenu sur la fin pour échouer dans la roue arrière du Brabançons flamand. Le deuxième Belge Tim Wellens a terminé 5e derrière Rui Costa mais a devancé Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali et Bauke Mollema. Greg Van Avermaet a également été longtemps dans le groupe de tête, et s'est classé 15e à 33 secondes, place qu'il occupe également au classement général.

Remco Evenepoel décroche son 8e succès professionnel et le 3e de l'année après le contre-la-montre au Tour de San Juan et le classement final de l'épreuve argentine. Il s'agit déjà du 10e succès du "Wolf Pack" des Deceuninck-Quick Step en 2020.

La 3e étape, vendredi, proposera un profil de nouveau favorable aux lévriers du peloton entre Faro et Tavira (201,9 km).

Cette 46e édition du Tour d'Algarve s'achève dimanche par un chrono en solitaire de 20,3 km à Lagoa.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), absent cette année, s'était imposé l'an dernier au Tour d'Algarve et avait posé au Alto da Foia les jalons de sa victoire finale.