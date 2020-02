Remco Evenepoel se démène dans l'Alto do Malhão et conserve le maillot de leader en Algarve

Miguel Angel Lopez (Astana) a remporté la quatrième étape du Tour d’Algarve. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a conservé de justesse son maillot de leader. Notre compatriote a fait un pas de plus vers la victoire finale du Tour d’Algarve. Le prodige de la Deceuninck-Quick Step a contrôlé ses adversaires dans la dernière ascension du jour. Il a seulement été devancé par Miguel Angel Lopez (Astana) et Dan Martin (Israel Start-up Nation) au sommet de l’Alto do Malhão (2,6 km à du 9,4%).

Evenepoel a assumé son statut de leader avec brio et une maturité étonnante. Omniprésent à l’avant du peloton, il n’a jamais paniqué. Il a laissé Vincenzo Nibali, 8e du Général, tenter un long raid à 30 kilomètres de l’arrivée. Il a marqué Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), son plus proche rival, dans la montée finale. Et quand il a senti que l’Allemand coinçait, il est sorti de la route pour essayer de boucher une partie de l’écart concédé à Superman Lopez et Dan Martin. Un dernier effort qui lui permet de garder la tunique or du leader. Tim Wellens (Lotto Soudal) a fini 10e de l'étape à 21 secondes et pointe en 8e place au général à 19 secondes.



Vainqueur de la deuxième étape, le louveteau de Patrick Lefevere aura l’occasion de faire parler ses qualités de rouleur dans les 20 kilomètres du contre-la-montre final de ce dimanche. Le champion d’Europe et vice-champion du monde de la spécialité devrait – sauf accident – affirmer sa supériorité sur ses rivaux autour de Lagoa et valider le succès final dans cette épreuve relevée. Il pourrait succéder au palmarès à un autre phénomène du vélo : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).