Remco Evenepoel s'emporte après la chute de Julian Alaphilippe au Tour des Flandres

C’est un des moments marquants de cette édition 2020 du Tour des Flandres : Julian Alaphilippe a chuté violemment en percutant une moto de la course alors qu’il était dans le groupe de tête en compagnie de Wout van Aert et de Mathieu Van der Poel. Un événement qui n’a pas manqué de faire réagir le monde du cyclisme sur les réseaux sociaux à commencer par Remco Venepoel.

Le Belge, coéquipier de Julian Alaphlippe, s’est emporté sur l’incident via son compte Twitter : "F****** motard de merde". Une opinion partagée par plusieurs autres personnalités du cyclisme mondial. On notera notamment Christophe Detilloux, le directeur sportif de l’équipe Wallonie-Bruxelles Development, qui parle d'"amateurisme" pointant le fait que la moto de course n’avait rien à faire là ou Vincent Lavenu, le manager de l’équipe AG2R, parle, lui d’une "faute grave" de la part du motard qui s’est arrêté dans l’intérieur du virage. Alain Bondue, l'ancien coureur français, a lui aussi marqué son énervement après la chute du champion du monde.