Remco Evenepoel s'adjuge le critérium d'après-Tour d'Alost devant Egan Bernal

Evenepoel demandera-t-il conseil à Bernal ? "Peut-être !" - Cyclisme - 29/07/2019 Nous sommes deux heures avant la course et déjà les premiers coureurs arrivent, tranquillement. Sac-à-dos sur les épaules, tête de jeune premier et sourire des premières fois, Remco Evenepoel fait partie des hommes qui arrivent tôt.