Remco Evenepoel reprend la compétition et aura "une certaine liberté" au Tour de Turquie

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) reprendra la compétition mardi au Tour de Turquie (16-21 avril). Pour la 55e édition de cette épreuve, comptant pour le WorldTour, Evenepoel aura à ses côtés les rapides Fabio Jakobsen et Alvaro Hodeg.

L'équipe de Patrick Lefevere avait remporté l'an passé deux étapes en Turquie, grâce à Maximiliano Richeze et Alvaro Hodeg. Tant l'Argentin que le Colombien seront à nouveau au départ cette année. Le Néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur mercredi du Prix de l'Escaut pour la deuxième année consécutive, le champion du Danemark Michael Mörkov et les Italiens Eros Capecchi et Davide Martinelli complètent l'effectif.

"Nous allons en Turquie avec deux sprinteurs. Fabio (Jakobsen) est en confiance après son succès au Prix de l'Escaut, tandis que'Alvaro est en quête de sa prochaine victoire et il a ce qu'il faut pour l'obtenir", a expliqué le directeur sportif Rik Van Slycke. "Eros (Capecchi), Davide (Martinelli), Michael (Morkov) et Max (Richeze) apportent une grande expérience et savent ce qu'il faut faire dans les moments clés."

"En ce qui concerne le classement général, nous n'avons pas vraiment de candidat, mais nous donnerons une certaine liberté à Evenepoel, sans lui mettre de pression, et verrons ce qu'il peut faire", a ajouté Van Slycke. "C'est une bonne opportunité pour lui, nous sommes convaincus qu'il va apprendre et engranger de l'expérience pour le futur."

Evenepoel disputera sa première course depuis la Nokere Koerse (20 mars) et la Bredene-Coxyde Classic (22 mars). Il avait abandonné lors du Tour des Emirats arabes unis après une chute.