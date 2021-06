Remco Evenepoel reprend la compétition ce dimanche au Elfstedenronde

Remco Evenepoel n’avait "plus de jambes" sur le Zoncolan mais reste motivé pour la suite -... Remco Evenepoel a concédé 1 : 30 à Egan Bernal samedi sur les terribles pentes du Zoncolan, le premier col d’un certain prestige qu’il était amené à affronter dans un Grand Tour. Le Belge de l’équipe Deceuninck Quick-Step a perdu également du terrain sur ses autres rivaux au classement général et est descendu à la 8e place à 3 : 52 d’Egan Bernal. Au lendemain de cette journée difficile, il s’est exprimé au micro de la RTBF. "J’ai vécu une journée assez dure. Les deux derniers kilomètres, c’était trop pour moi. Je me sentais bien au début du Zoncolan mais à la fin l’énergie était partie et je n’avais plus de jambes", a commenté Remco Evenepoel. Le jeune Belge reste tout de même motivé pour accrocher un Top-10 et promet de serrer les dents dans les prochains jours. "C’est mon premier Grand Tour, je reviens d’un grand stop. Je suis heureux de la façon dont je roule maintenant. Il y a encore beaucoup d’étapes difficiles. Les deux qui arrivent plus celles de la dernière semaine. Pour le moment, je suis bien dans le top 10. Je ne vais plus viser une position en particulier mais juste essayer de terminer bien ce Giro." Evenepoel devrait d’ailleurs laisser plus de liberté à ses équipiers dans les prochains jours. "Mes équipiers ne doivent plus se préoccuper de moi. Un coureur comme Joao Almeida peut aller dans une échappée par exemple pour essayer d’aller chercher la victoire. J’ai l’impression que ça va devenir de plus en plus dur et que ma longue pause va commencer à peser", a-t-il déclaré à nos confrères de Het Nieuwsblad. "Mes montées préférées arriveront lundi et la semaine prochaine. Mais il faudra avoir l’énergie. On verra jour par jour et on saura le 30 mai où je vais terminer", a-t-il conclu à notre micro.