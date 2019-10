Remco Evenepoel remporte le criterium d'Oostrozebeke, sa dernière course de la saison

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a remporté lundi la 75e édition du Criterium d'automne Oostrozebeke, en Flandre occidentale. Le coureur de 19 ans s'est imposé après 100 km de course en circuit (25 tours) devant Julien Vermote et Mauri Vansevenant. Stijn Steels et Florian Vermeersch complètent le top 5.

De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour voir à l'oeuvre le jeune prodige du cyclisme belge, qui disputait lundi la dernière course de sa première saison professionnelle.

"Le point d'orgue de ma saison a été ma médaille d'argent dans le contre-la-montre des championnats du monde", déclare Remco Evenepoel. "Il y a eu aussi évidemment ma victoire à la Clasica San Sebastian et mon titre de champion d'Europe contre-la-montre, mais une médaille d'argent aux Mondiaux passe encore avant. Cela a été une année fantastique. Je vais maintenant prendre un repos bien mérité. Je suis très motivé pour la saison prochaine".